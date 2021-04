NAKON SMRTI PRETUČENE CURICE, MAJCI SE MIJENJA OPTUŽNICA: Zbog ovog kaznenog djela može dobiti do 15 godina zatvora

Nakon smrti dvoipolgodišnje djevojčice, Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu teretit će njenu majku za nanošenje teške ozljede s posljedicom smrti, za što može dobiti između tri i 15 godina zatvora

Dvoipolgodišnja djevojčica iz Nove Gradiške koja se od 1. travnja borila za život u Klinici za Dječje bolesti u Zagrebu preminula je na Uskrs. Ozljede zadobivene udaranjem šakama, nažalost, bile su preteške. Roditeljima djevojčice je u subotu određen jednomjesečni istražni zatvor.

Majka je prvooptužena i nju se tereti za pet kaznenih djela povrede djetetovih prava, ali i za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede. Drugooptuženi otac, koji ima povijest nasilničkog ponašanja tereti se za četiri kaznena djela teške povrede djetetovih prava i nanošenja osobito teške tjelesne ozljede.

“Majci je stavljeno na teret da je počinila kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede čija je posljedica da je dijete u bolnici u teškom stanju. Ocu se stavlja na teret povreda djetetovih prava, zanemarivanje i zlostavljanje u odnosu na svih četvero djece”, pojasnio je u subotu sudac Mile Soldo.

Izmjena optužnice za majku

No, nesretna je djevojčica preminula, pa će doći do izmjene optužnice majke. Potvrdila je to za N1 Županijska državna odvjetnica Mirela Šmital. Majku će se odsad teretiti za kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti, za što je prema Kaznenom zakonu predviđena kazna između tri i 15 godina zatvora.

“Tijekom poslijepodneva dobivena je informacija da je oštećena djevojčica preminula. S obzirom na novonastale okolnosti doći će do izmjene kvalifikacije kaznenog djela koje se osumnjičenoj ženskoj osobi stavlja na teret tako da će se istraga u odnosu na nju sad voditi u odnosu na kazneno djelo članka 120. Kaznenog zakona, a to je Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti”, potvrdila je Šmital.

