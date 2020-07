NAKON PET GODINA JOŠ NE ZNAJU GDJE JE TIJELO: ‘Zaustavili su nas, iz auta su izašla 4 muškarca s puškama. Izvukli su nas i odveli Tomislava’

Tomislav Salopek bio je deveti državljanin Zapada koji je na takav način stradao na teritorijima koje su držali islamski militanti

Prije pet godina pripadnici islamske skupine ISIL zarobili su i odveli Tomislava Salopeka (31), mladića iz malog slavonskog sela Vrpolja, koji je u Egiptu radio za francusku geološku tvrtku CGG.

Nekoliko dana kasnije, 5. kolovoza, sve je šokirala jeziva snimka na kojoj Salopek kleči u pustinji uz maskiranog muškarca s nožem u ruci i čita s lista papira da će ga otmičari smaknuti u roku od 48 sati ako egipatska vlada ne oslobodi uhićene žene iz militantne skupine. Iako je oko njegova pronalaska angažiran čitav državni vrh i pokrenuti, svi kanali, o Tomislavu se nije ništa znalo do 12. kolovoza kada je objavljena šokantna snimka koja je ukazivala na najgori ishod.

TRAGIČAN KRAJ: Islamska država pogubila Tomislava Salopeka

Njegovo tijelo, međutim, nikad nije nađeno. Analitičari kažu kako vjerojatno ni neće, jer je tako bilo i s ranijim žrtvama tzv. Islamske države. Tomislav Salopek bio je deveti zapadni državljanin koji je na takav način stradao na teritorijima koje su držali islamski militanti, piše 24sata.

Istraga trajala nekoliko mjeseci

Salopek je na Bliski istok otišao raditi poslove za koje su mnogi naši ljudi bili puno bolje plaćeni nego u Hrvatskoj. U domovini je radio na projektima cestogradnje. Strašna vijest u njegovu Vrpolju zatekla je Tomislavovu suprugu Natašu, s kojom je imao dvoje male djece, te njegove roditelje. Šok je bio tim veći jer su tih dana očekivali da se Tomislav vrati kući. Istraga u Egiptu oko nestanka Salopeka potrajala je nekoliko mjeseci. Saslušan je i Mahmoud Metwally, koji je toga dana vozio Salopeka u zračnu luku.

ISPOVIJEST KOLEGE TOMISLAVA SALOPEKA: Nema tog novca zbog kojeg bih se vratio raditi u Egipa

“Nakon 90 kilometara vožnje stali smo na odmorištu da se malo odmorimo. Ubrzo smo nastavili put, no već nakon desetak minuta vožnje i tek 12 kilometara prije dolaska u grad iza nas se velikom brzinom pojavio automobil dvostruke kabine i počeo nam blendati. Zaustavili su nas i iz njihova automobila izletjela su četvorica muškaraca, na licima poznate palestinske crno-bijele marame, s automatskim puškama. Izvukli su nas iz auta, vezali nas, ugurali u drugu kabinu i krenuli suprotnim putem od onoga kojim smo mi išli. Jedan od njih je vozio naš automobil. Nakon nekoliko kilometara mene su izbacili iz auta, a Tomislava su odvezli”, ispričao je tada Metwally za tamošnje medije.

CNN: Ubojstvo Tomislava Salopeka otkriva kaotičnu sliku Egipta

U istragu su se uključili i strani te egipatski mediji, koji su otkrili i kako su desetak dana nakon otmice teroristi poslali mail francuskoj tvrtki CGG, za koju je radio Salopek, i zatražili 30 milijuna dolara otkupnine. Mail je navodno poslan iz Libije, a tamošnji su džihadisti u navedenoj francuskoj tvrtki imali “krticu”. Tako se doznalo da je Salopeka otela libijska islamistička teroristička organizacija Jamaat Ansar alSunna (pristaše sunita).

Analitičari za sigurnost zaključili su, a to je kasnije potvrdio i MUP, da je Salopek, isti dan kad je otet, prebačen u drugu zemlju, vjerojatno Libiju. No sva nastojanja da se dođe do što relevantnijih informacija o Tomislavu bila su sve slabija i bez rezultata. S vremenom je sve palo u zaborav.