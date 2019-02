HOĆE LI NAKON DARUVARCA I ON NA SLOBODU? Osuđen je na 38 godina robije, a dok čeka odluku o žalbi istječe mu pritvor

Ukine li Vrhovni sud i drugu presudu Županijskog suda u Rijeci te opet zatraži ponovno suđenje, Dino Kulišek, koji je u ljeto 2014. nožem masakrirao mladića u Crikvenici i za to je nepravomoćno osuđen na 38 godina zatvora, morao bi 13. travnja biti pušten na slobodu

Dino Kulišek (26) iz Dramlja u studenom prošle godine na ponovljenom je suđenju pred Županijskim sudom u Rijeci osuđen na 38 godina zatvora zbog okrutnog ubojstva 22-godišnjeg Ivana Jagodića i pokušaja ubojstva Jagodićeve djevojke Meriem Demo u Crikvenici u srpnju 2014. godine. Taj zločin zgrozio je hrvatsku javnost jer je Kulišek nožem masakrirao Jagodića zadavši mu šezdesetak ubodnih i reznih rana kojima je ovaj podlegao.

Novi list piše kako će u drugoj polovici ožujka Vrhovni sud Republike Hrvatske razmatrati žalbu Kulišekovih odvjetnika te odlučiti o tome hoće li presuda riječkog suda biti potvrđena ili preinačena.

Ima pravo na žalbu nakon odluke Vrhovnog suda

No, bez obzira na to kakva će biti odluka sudaca Vrhovnog suda, nameće se pitanje koliko optuženi za jezivi zločin može maksimalno biti u pritvoru, u situaciji kada još nije donesena pravomoćna presuda. A pravomoćnom neće postati niti ako Vrhovni sud povrdi presudu jer Kulišek ima pravo na još jednu žalbu, s obzirom da mu se sudi za kaznena djela za koja je zapriječen dugotrajni zatvor, piše Novi list.

Drugim riječima, ako Vrhovni sud ukine presudu Kulišeku on bi, prema tumačenju pravnika i odvjetnika, po sili zakona trebao izići na slobodu za oko dva mjeseca.

Sjednica Vrhovnog suda zakazana je otprilike tri tjedna prije no što Kulišeku ističe maksimalni pritvor u slučaju da suci Vrhovnog suda donesu rješenje kojim se ukida prvostupanjska presuda. Prema Zakonu o kaznenom postupku, maksimalni istražni zatvor u ovom slučaju ponovno ukidajuće presude može trajati maksimalno četiri godine i devet mjeseci. To bi značilo da, ukine li Vrhovni sud i drugu presudu riječkog suda, te opet zatraži ponovno suđenje, Kulišek 13. travnja, u 19.20 sati, mora biti pušten na slobodu.

Ostaje osam mjeseci da se riješe dvije žalbe

U slučaju da osuđujuća presuda bude potvrđena, Kulišeku se, s obzirom na to da ima pravo na još jednu žalbu, maksimalno vrijeme u kojem može biti u pritvoru produžuje za još šest mjeseci. U ovakvom scenariju, Vrhovni sud će potvrditi presudu riječkog suda, odbiti žalbe obrane i donijeti rješenje kojim se Kulišeku produžuje istražni zatvor. No, u praksi to dalje znači da do 13. listopada ove godine presuda mora biti pravomoćna, da se mora i riješiti i drugi žalbeni postupak do tog roka, a da Kulišek pravomoćnost presude dočeka u pritvoru. Kulišek može maksimalno biti u pritvoru pet godina i tri mjeseca, a da presuda nije pravomoćna, i taj rok se nikako, ni po kojoj osnovi, ne može produžiti, piše Novi list pozivajući se na mišljenja pravnih stručnjaka.

Dakle, ostaje još otprilike osam mjeseci da se riješe dvije žalbe. Treba naglasiti da će na skorašnju, prvu od dviju novih odluka Vrhovnog suda također uslijediti žalba. Ma kakva odluka bila, žalit će se ili obrana ili optužba, a možda i obje strane.

Nad njim obavljena čak četiri psihijatrijska vještačenja

Prilikom donošenja presude Kulišeku u studenome prošle godine, sud je prihvatio mišljenje onih psihijatrijskih vještaka koji su smatrali da je u vrijeme počinjenja zločina bio ubrojiv, a neprihvatljivim je ocijenjen jedini nalaz o neubrojivosti optuženika, onaj Psihijatrijske bolnice Vrapče. Na ponovljenom suđenju se, naime, vodila prava pravna bitka optužbe i obrane oko Kulišekove ubrojivosti, a tijekom procesa nad njim su obavljena čak četiri psihijatrisjka vještačenja.

Kulišek je, naime, za svoju žrtvu, Jagodića, tvrdio da je u trenutku zločina u njemu vidio vraga.

Vijeću riječkog suda bile su, međutim, neprihvatljive Kulišekove tvrdnje da je Jagodića smatrao vragom koji pokušava preuzeti kontrolu nad njim. Kulišek je tvrdio da su mu “glasovi u glavi govorili da ubije Sotonu”, to jest Jagodića, a tijekom sudskog procesa i psihijatrijskog vještačenja postavljalo se pitanje je li Kulišek neubrojivi psihopat ili prepredeni manipulator.

“Da doista misli da je Ivan Jagodić vrag, od njega bi zazirao. Ne bi išao do toga da mu još nabavlja drogu. I ubrojive i neubrojive osobe se plaše apsolutnog zla i bježe od njega”, ustvrdio je sudac Domagoj Vučkov objavljujući presudu.

