NAJPOZNATIJI VOZAČ ZA BIJEG U HRVATSKOJ OPET UHIĆEN: Tko je Željko Vrbat, jedna od ključnih osoba domaćeg pljačkaškog miljea?

53-godišnjak poznat po nadimku Šepo ili Švicarac jučer je priveden nakon pljačke u Zagrebu. Među pljačkašima i policajcima poznat je po brojnim razbojstvima za koje nikada nije osuđen.

Više od deset godina Željko Vrbat jedna je od najvećih enigmi za hrvatske istražitelje koji ga bezuspješno pokušavaju poslati na robiju. Smatraju ga opasnim i beskrupuloznim kriminalcem te jednom od ključnih osoba u domaćem pljačkaškom miljeu, čovjekom kojeg bi svaki razbojnik želio imati kraj sebe kada kreće u oružani prepad.

U ponedjeljak u Ulici grada Gospića trojica su pljačkaša presrela vozilo zaštitarske tvrtke Mediteran security, zaprijetili oružjem zaštitarima i naredili im da im predaju novac. S plijenom su pobjegli, no vrlo su brzo u koordiniranoj policijskoj potjeri privedena trojica. Među trojicom privedenih bio je i stari policijski znanac Željko Vrbat, koji slovi kao najbolji vozač u razbojničkom svijetu.

Željko Vrbat, 53-godišnjak poznat po nadimku Šepo ili Švicarac, među pljačkašima i policajcima poznat je po karakterističnom šepanju. Iako osoba s invaliditetom, vrlo se dobro kreće, a još bolje vozi. U nekoliko je navrata optuživan za sudjelovanje u oružanim pljačkama, no zbog brojnih propusta policije i tužiteljstva još je na slobodi. Njegova kaznena evidencija do sada je bila čista. Iako se u nekoliko navrata našao na optuženičkoj klupi, Vrbat nikada nije osuđivan. Pred hrvatskim je pavosuđem odgovarao zbog sumnji u upletenost u teške zločine. Sve je to, međutim, palo u vodu, jer jednostavno nije pronađeno dovoljno dokaza da ga se osudi, a dio optužbi propao je zbog nevjerojatnih pogrešaka istražitelja.

Strastveni kockar i otac dvoje djece

Ovaj strastveni kockar rodom iz Dervente svojedobno se bavio preprodajom razne robe, a posljednjih je nekoliko godina u mirovini. Bio je sudionik Domovinskog rata, no nije ni nagrađivan ni odlikovan. Oženjen je i otac dvoje djece. Kroničari kriminalne scene u Hrvatskoj Vrbata pamte s kraja 2007. godine kada je, kako se tada sumnjalo, sudjelovao u krvavom oružanom prepadu kod Getroa u Sesvetama gdje su dvojica razbojnika, Dubravko Marinić i Kristijan Čabraja, naoružani do zuba, dočekali zaštitare koji su iz Getroa iznosili utržak.

No njihov plan se tog dana ipak nije realizirao. Zaštitari koji su novac nosili u Finu, nakon što im je dvojac zaprijetio vatrenim oružjem, odlučili su se usprotiviti razbojnicima. Uslijedila je pucnjava u kojoj je jedan od pljačkaša ubijen, dok je drugi ostao trajni invalid. Njihov pomagač je pobjegao, a vrlo brzo policija je za njim raspisala tjeralicu. Tjeralica je glasila na ime Željka Vrbata.

No, iako su znali sve o njemu Vrbatu policija nije mogla ući u trag. Ubrzo je objavljeno kako se sklonio u rodnu BiH, odakle je u nekoliko navrata najavljivao predaju hrvatskom pravosuđu. Međutim, proći će pune tri i pol godine prije nego što će se to dogoditi. Istražitelji iz Bosne i Hercegovine napokon su mu ušli u trag u travnju 2014. godine kada je lišen slobode. Uhićen je u Odžaku svega dan nakon što je, kako se sumnjalo, sudjelovao u pljački poslovnice Hypo banke u Orašju. Pljačkaši su svladali zaštitara i ukrali mu 75.000 eura. Proveo je neko vrijeme u istražnom zatvoru, da bi na kraju lokalno tužiteljstvo odustalo od optužbi protiv njega.

2014. vratio se u Hrvatsku

Vrbat se tada odlučio vratiti u Hrvatsku i sjesti na optuženičku klupu u procesu u kojem je trebao odgovarati za svoju ulogu u razbojništvu pred Getroom. Od početka je negirao krivnju te na sud doveo svjedoke koji su svi redom potvrdili da je u vrijeme te pljačke bio na potpuno drugom mjestu. Njegovi roditelji čak su tvrdili da je bio kod kuće, odnosno da je svega desetak minuta prije nego što je u njihov dom upala policija tražeći ga, otišao u teretanu. Svjedoci su pak opisali da su ga vidjeli u jednom od lokalnih kafića.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu smatralo je da su svjedoci vjerodostojni. U postupku provedenom tijekom 2011. godine oslobođen je krivnje zbog nedostatka dokaza. To se ponovilo i 2014. godine nakon što je proces ponovljen. Godine 2016. ta je presuda postala pravomoćna i Vrbat je službeno neosuđivana osoba.

Samo dan prije nego što ga je Sud oslobodio krivnje za sudjelovanje u razbojništvu kod Getroa, Vrbat je, prema drugoj optužnici, sudjelovao u pljački koja se dogodila u zagrebačkom naselju Trnava. Prema optužnici, Vrbat je tamo 13. srpnja 2011. oko 22 sata s trojicom pomagača orobio Seada Idrizija koji se nalazio u svom Audiju. Najprije su mu naredili da izađe iz vozila, a kada je ovaj to odbio počeli su ga udarati. Na kraju su ga uspjeli izvući iz automobila i pretući. Ukrali su mu vozilo, tisuću kuna i mobitel. Automobil im je, sumnjaju istražitelji, trebao za neku drugu pljačku, no ubrzo su procijenili da im to vozilo ipak ne odgovara pa su ga ostavili na ulici.

Nova pljačka

Nekoliko dana kasnije ipak su otišli u pljačku, a na meti im se našla Rafinerija plemenitih kovina u Tratinskoj ulici. Imali su već za to pripremljen ukradeni automobil, a u rafineriju su upali svega nekoliko minuta nakon sedam sati, netom nakon otvaranja. Sumnja se da je Vrbat, po običaju, ostao čuvati stražu u automobilu, dok su dvojica razbojnika maskirana motorističkim kacigama i naoružana pištoljima upala u rafineriju. Naredili su zaposlenicima da legnu na pod, te ukrali oko četiri tisuće kuna i zlato vrijedno gotovo milijun i pol kuna. Odnijeli su i pištolje i streljivo što su ih zaposlenici najvjerojatnije držali zbog vlastite sigurnosti. Automobil za bijeg su zapalili na šumskom putu. Dalje su se odvezli Opel Astrom.

Kada je uhićen 2013. kazao je kako nema veze s tom pljačkom, te kako nije kriv. No jedan od uhićenih priznao je zločin te ispričao istražiteljima kako je pljačka isplanirana te kako je ‘odrađena’. Međutim, kada se našao pred sucima odlučio je promijeniti priču. Kazao je kako se bojao policajaca te priznao nešto što nije učinio. Kazao je i kako ne poznaje Vrbata. Sudsko vijeće na kraju je odlučilo donijeti oslobađajuću presudu.

Vrbat se ponovno našao pred Sudom kada mu je suđeno za sudjelovanje za seriju pljački banaka koje je navodno on organizirao, a u sklopu kojih je ukradeno više od tri milijuna kuna. Tijekom suđenja nekoliko je suokrivljenika priznalo razbojstvo, no ovaj slučaj još nije završen. Sasvim je izvjesno kako će protiv Vrbata, zbog sudjelovanja u jučerašnjoj pljački, uskoro biti podignuta još jedna optužnica.