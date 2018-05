NAJPOZNATIJI HRVATSKI TRANSVESTIT PREVARANT NA SUDU: Otkriveno kako je bolesnom starcu Alojziju pokušao uzeti imovinu

Tvrdio je da je postao nasljednik kuće u Dubravi jer obitelj nije brinula o vlasniku.

Obitelj Alojzija Cesara, pokojnog vlasnika kuće u zagrebačkoj Dubravi, koje se na prijevaru pokušao domoći najpoznatiji hrvatski transvestit Tito Gubić, dobila je sudski spor i spasila svoju imovinu.

Riječ je o slučaju što ga je otkrilo ‘Provjereno’ Nove TV, nakon čega se počeo rasplitati cijeli lanac prijevara u koje je, sumnja se, bio upleten Gubić. Taj čovjek neko se vrijeme predstavljao i kao Ivana Zdravka Josipa Radoš, promijenio je ime i pokušavao promijeniti spol. U ženskom izdanju, upoznao je i vremešnog Cesara s kojim je u svibnju 2016. godine uspio sklopiti životno partnerstvo i ugovor o doživotnom uzdržavanju. Tako bi sva Cesarova imovina nakon njegove smrti postala Gubićevo vlasništvo.

Neobičan SMS s Cesarovog mobitela

U posljednji trenutak pokušaj prijevare otkrila je Cesarova kćer Renata Gredelj, koja je priču o Titu Gubiću ispričala novinarima, ali je istovremeno pokrenula i sudski spor protiv transvestita koji se povezao s njezinim ocem. Već mjesec i pol nakon sklapanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju Gubić se upisuje kao vlasnik Cesarove kuće u Dubravi.

“Moj otac bio je psihički bolestan i nije znao što potpisuje, odnosno nije znao kakve posljedice taj ugovor za njega može imati”, rekla je Cesarova kćer. Prisjetila se kako je 27. svibnja 2016. dobila SMS poruku s mobitela svog oca u kojoj joj je napisao da se oženio.

“Najprije nisam shvaćala o čemu je riječ. Poruka mi je bila čudna, ali sam ubrzo od podstanara koji su živjeli u očevoj kući doznala da se k njemu doselila neka žena. Njima se predstavila kao gazdarica i tražila da njoj plaćaju najamninu.

Nestanak novca s Cesarovog računa

Ubrzo sam saznala da je s očevog računa podignuto 13 tisuća kuna. Shvatila sam da nešto nije u redu i otišla u Centar za socijalnu skrb tražiti pomoć. U kući nisam mogla ništa napraviti jer mi se prijetilo da više ne dolazim i da su brave promijenjene. O svemu sam obavijestila i policiju, no kako tata nije bio lišen poslovne sposobnosti policija nije željela ništa poduzimati”, svjedočila je.

Uslijedio je novi šok. Jednog dana oca uopće nije pronašla kod kuće. “Od susjeda sam čula da ga je odvezao neki kombi i da se Gubić hvalio da će ga smjestiti u svoju kuću. Policija ga je uspjela locirati preko mobitela i to negdje kod Bjelovara. Pronašla sam ga u bjelovarskoj bolnici. Bio je bez svijesti. Sve sam prijavila državnom odvjetništvu. Kada su oni stigli otac je nakratko došao k svijesti ali je bio potpuno izgubljen. Vjerovao je da živi s mojom majkom, od koje se odavno razveo, i s bratom. Spominjao je i neke ljude koji su već odavno umrli. Prebacili smo ga u bolnicu u Vrapču, no tamo je umro”, prisjetila se Cesarove kćer.

Prema njezinim riječima mjesec dana prije toga, prije nego je napustio starački dom, spominjao je mogućnost prodaje kuće. Pedložio je da mu se kupi stan, a ona i brat da podijele ostatak novca.

Evo što je o svemu rekao Gubić

Priča Tita Gubića bila je potpuno drugačija. On je tvrdio kako je Alojzija Cesara upoznao još u rujnu 2013. “Odmah me pozvao da živim s njim. Upravo je on predložio da sklopimo ugovor. Rekao mi je da sve što pripada njemu pripada i meni. Sam je diktirao ugovor i bio je pri potpuno svijesti”, svjedočio je Tito Gubić.

“Alojzije je znao što radi. Sa mnom je sklopio životno partnerstvo upravo zato što ga je kćer napustila”, uvjeravao je sud. Međutim, slučaj se počeo rasplitati već kada se na sudu pojavio javni bilježnik Velimir Čerić koji je ovjerio sporni ugovor o doživotnom uzdržavanju. On je, naime, svjedočio kako taj ugovor nikada nije vidio niti ima ikakvih informacija o njegovoj ovjeri.

Zašto nitko ništa nije poduzeo?

Na sumnjivu ženu koja se uselila u stan njezinog oca Renata Gredelj upozorila je i djelatnike staračkog doma u kojem je nekoliko mjeseci pred smrt boravio njezin otac. Otkrila im je da se ne radi o ženi već o muškarcu, a kada su djelatnici doma to rekli samom Alojziju ostao je začuđen. Iz doma su odmah alarmirali i policiju, no policajac koji je obavio razgovor s Cesarom i njegovom životnom partnericom objasnio je kako se tu ne radi ni o kakvom kaznenom djelu budući da Alozije Cesar nije bio formalno lišen poslovne sposobnosti.

Ni djelatnicima Centra za socijalnu skrb iz Dubrave koje je Renata Gredelj također upozorila na Gubića, nije bilo ništa čudno. Oni su posjetili Alojzija Cesara u njegovom domu i nisu stekli dojam da je na bilo koji način ugrožen. Iako je pokušala nije dostatno reagirala ni psihijatrica kojoj se Alojzije Cesar u svibnju 2016. godine požalio da je nesretan što je u konfliktu s kćerkom i što mora biti u staračkom domu. Zato je iz njega i otišao. Psihijatrica ga je naručila na novi pregled za dva tjedna, no više se nikada nije pojavio.

Ključan iskaz vještaka na sudu

Ipak druga Cesarova liječnica na sudu je potvrdila da se kod njega radilo o organskom afektivnom poremećaju i organskoj promjeni ličnosti. Pojasnila je da kod takvih osoba dolazi do promjene raspoloženja, depresije, nerazumnog ponašanja i čudnih odluka. Dodala je još da takve osobe mogu biti i izmanipulirane. Prisjetila se da je nakon što je prvi puta Cesar završio u bolnici Centru za socijalnu skrb predloženo da ga se liši poslovne sposobnosti. Naime, u to je vrijeme nerazumno trošio svoje prihode, pa ga je trebalo zaštititi. Nije, međutim, znala je li Centar išta poduzeo.

I dok je grafokoški vještak potvrdio da se na spornom ugovoru doista nalazi potpis Alojzija Cesara, psijhijatar je izjavio da iz medicinske dokumentacije može zaključiti kako Cesar u to vrijeme nije bio sposoban rasuđivati, niti je mogao shvatiti značenje ugovora na koji je stavi potpis. Sud ga je zbog toga poništio.

Na nepravomoćnu presudu suda u Sesvetama Gubić je već uložio žalbu, te je slučaj sada na Županijskom sudu u Zagrebu.

