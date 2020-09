Žena govori da je hoteli lažno optužuju i da je zapravo u toj cijeloj priči ona oštećena

Poduzetnica i menadžerica I. D. u dva se navrata koristila hotelskim uslugama na području Zagreba i nije podmirila ceh. Ova 36-godišnja žena boravak u hotelima nije platila i zato je postala nepoželjna gošća popularnog hotela Esplanade i Jagerhorna u Ilici. Kako piše Jutarnji list, za 14 noćenja s uslugama minibara i restoranske hrane i pića, žena je ostala hotelima dužna 12.887 kuna.

Poduzetnica je za nenaplaćene usluge okrivila pogrešno uneseni PIN na kartici te osoblje hotela. Nakon što je policiji prijavljena zbog prijevare, račune nije htjela platiti jer je tvrdila da je u toj priči zapravo ona oštećena.

Kako je krenuo njezin pohod po hotelima?

U sobi hotela Esplanade 36-godišnjakinja je prvo boravila od 23. do 30. prosinca 2019. Jela je i pila u restoranu Le Bistro, dok je svaki trošak odobrila vlastoručnim potpisom na račun sobe u kojoj je odsjela. Tim potezom je za zagrebačko tužiteljstvo držala djelatnike hotela u lažnom uvjerenju te je tako firmu Esplanade Oleander oštetila za 10.288 kuna. Dok još nije podmirila dugove Esplanadi, poduzetnica se 18. siječnja prijavila u hotel Jagerhorn gdje je odsjela 23. siječnja 2020.

Zaposlenici hotela dala je bankovnu karticu, a dok je ukucavala PIN, čak je dva puta unijela pogrešni. Zbog straha od blokade računa nije PIN htjela unijeti treći put te je obećala otići do banke podići gotovinu. Recepcionerki tada nije htjela dati osobni dokument kao garanciju i zbog toga je ušla u verbalni sukob s direktorom hotela. Nakon toga napustila je hotel i nije platila dug od 2599 kuna.

Poduzetnica: ‘Lažno me optužuju, direktor hotela me fizički napao’

Zbog prijevare, zagrebački hoteli su protiv 36-godišnjakinje podignuli prijavu. Inače, ova poduzetnica je već prije kazneno prijavljivana i osuđivana pa Općinsko državno odvjetništvo za nju traži 11 mjeseci rada za opće dobro. Iz onog što je I.D. ispričala policiji, vidi se da se ona ne smatra krivom, nego oštećenom.

“Što se tiče Esplanade, došlo je do zabune jer su oni prilikom check-ina dobili na uvid moju kreditnu karticu, a kad sam odlazila, napravila sam fizički pisanu odjavu i otišla. Oni su uočili neki problem, na što sam im rekla da nema problema i da mi pošalju pisani račun. Nakon toga su me počeli lažno optuživati. Optužbe ne priznajem i ne mislim ništa platiti. I nije prvi put da sam tamo odsjela privatno i poslovno. Ja sam oštećena i ne želim ništa platiti, i to ne zato što tamo nisam bila, nego me nitko nema pravo optuživati za išta jer ja sam im uredno predala svoje dokumente i kartice.

I u Jagerhornu sam se našla u istoj situaciji. Umjesto da su mi lijepo rekli za problem, fizički sam napadnuta. I smatram da u takvom slučaju imam pravo odbiti plaćanje i otići iz objekta. Moje je potrošačko pravo da ne platim i da odem i zbog toga se ne mislim nikome ispričavati niti ću to, iz principa, više i platiti. Potpisi na računima jesu moji, a na usluge u hotelu nisam ulagala prigovore. A kako se oni prilikom odjave nisu mogli naplatiti s moje kartice, rekla sam im da mi pošalju račun i da ću platiti. No, nisam znala da su u međuvremenu protiv mene digli kaznenu prijavu, pa stoga sada nemam nikakve namjere račune platiti. Ne zato što ne mogu, nego zato što nema osnove za prijavu. Direktor Jagerhorna me fizički napao!”, prenosi Jutarnji ono što je I.D. ispričala policiji.

Recepcionerka: ‘Dala mi je staru studentsku iskaznicu’

Da je gošća 23. siječnja željela produljiti boravak u hotelu, ali da nije bilo slobodnih soba pa je morala platiti ceh i odjaviti se, prisjetila se recepcionerka Jagerhorna. Rekla je da joj I.D. nije htjela dati valjani dokument nego staru studentsku iskaznicu.

Predočila je bankovnu karticu na svoje ime, a prilikom naplate je dvaput svjesno unijela pogrešan PIN te rekla da se ne može sjetiti broja. Zatim je rekla da ide u banku po novac pa sam joj objasnila da mora ostaviti neki dokument kao jamstvo da će se vratiti.

Dala mi je neku staru oštećenu studentsku iskaznicu, ali sam joj rekla da treba valjani dokument. Na to je odgovorila da joj je osobna u izradi, a da joj putovnica treba za banku. Pozvala sam direktora hotela pa su počeli raspravljati. Nije htjela ostaviti nikakve stvari, pa sam joj ukazala na to da ću morati pozvati policiju. Gošća je potom otišla iz hotela prije dolaska policije”, rekla je recepcionerka hotela u Ilici.

Ivica Krizmanić, direktor hotela Esplanade kazao je da je hotelsko osoblje, prije podnošenja prijave, više puta pokušalo stupiti u kontakt s Irenom D. Htjeli su joj naplatiti račun, no na mail nije odgovarala, a preko telefona je obećala platiti, piše Jutarnji list.