NADREALNE SCENE NA SUDU U SPLITU: Propucao ga i pokušao ubiti u kafiću, a sada su se grlili i plakali: ‘Izvini, falio sam’

Počelo je suđenje Ivanu Giljanoviću za pokušaj ubojstva Marka Bekavca

U Splitu je počelo suđenje profesoru kineziologije Ivanu Giljanoviću optuženom za pokušaj ubojstva Marka Bekavca u kafiću Clo na Kmanu 1. svibnja prošle godine. Na kraju ročišta optuženi i žrtva su se zagrlili i pomirili, a potekle su i suze, javlja Dalmatinski portal.

Giljanović je na početku suđenja rekao kako ne priznaje optužnicu i kako se ne osjeća krivim, dok je njegov odvjetnik Marijo Vuković podsjetio da tužiteljstvo nije uzelo u obzir snimke na kojima Bekavac prijeti Giljanoviću i njegovoj obitelji mjesecima prije obračunu u kafiću Clo. To je potvrdio i Bekavac koji je saslušan kao prvi svjedok.

‘Sam sam si kriv za ovo’

“Sam sam kriv za ovo što se dogodilo. Nisam zainteresiran za kazneni progon jer ja sam taj koji je doveo sebe i Giljanovića u ovu situaciju, a on mi je puno pomogao. Bio sam ovisan o heroinu, a on me primio kod sebe da se skinem s droge. Bio sam mu zahvalan. Uz njegovu asistenciju skinuo sam se s heroina. Primio me obiteljski, međutim, vidio sam da je život uz novac ljepši pa sam počeo razmišljati da od njega uzmem novac.

Slao sam mu poruke. Njemu i ženi kada nije bio dostupan. Bio sam uporan. Sve sam, samo bezopasan nisam. Nosio sam pištolj sa sobom, Ivan je vjerojatno mislio da ga imam i taj dan u Cloa. Znao je kako razmišljam, bio mi je prijatelj. Znao je da sam opsjednut, kod njega se pojavio strah. U Cloa je bilo neizbježno da stradam. Čovjek nije imao izbora”, rekao je Bekavac, piše Dalmatinski portal.

‘Izvini, falio sam…’

Prepričao je potom što se dogodilo u splitskom kafiću te je sutkinji Višnji Strinić kazao da je Giljanović bio primoran ispaliti više hitaca u njega.

“Gurnuo sam ga: ‘Sidi sad ćemo razgovarat.’ Prijeteći nastupam, čovjek se sigurno smatrao ugroženim. Sigurno je bio i uvjeren da imam pištolj sa sobom. Udario sam pepeljarom o stol: ‘Ovo je moj grad!’ Ovo nije bio pokušaj ubojstva. Da me htio ubiti, pucao bi mi u prsa, a ne u noge. Instinktivno me pogodio s više metaka jer ja nisam pao. Da sam odmah pao, sve bi završilo. Smatram da sam ja krivac. Analizirao sam njegovo ponašanje koje je prema meni bilo više nego kvalitetno.

Zahvaljujem Bogu što sam danas dobro i nemam više nikakve posljedice. Ja sam Super Mario, trčim i kupim one gljive. Neka sam dobio što sam dobio, sve sam zaslužio. Nije bilo svađe u kafiću. Ja sam se derao da hoću novac, a taj dug je bio samo u mojoj glavi. Sramota je da iznuđujete onog koji vam je pomogao i omogućio da se skinete s heroina. Čovjek je morao pucati više puta jer sam još bio na nogama pa se nije riješio opasnosti. Trčao sam 30, 40 metara dok nisam pao”, rekao je Bekavac.

Kada je završio sa svjedočenjem, okrenuo se prema Giljanoviću i kazao mu: “Izvini, falio sam, oprosti”, piše Dalmatinski portal. “Iskreno ti se izvinjavam, ali moraš znati da je bio uništen život moje obitelji, da si me odvojio od djece 14 mjeseci. Pred ovim sudom želim ti dati ruku mira iz dubine duše kao kršćanin”, rekao je na kraju Giljanović.