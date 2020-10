‘NACI ĐURO’ ZATOČIO PODSTANARA I REZAO GA NOŽEM, SAD IDE U ZATVOR: ‘Žao mi je, imao sam slom živaca’

‘Pitao me želim li da me muči nožem ili da me ranjava pištoljem’

Do proljeća iduće godine u glinskoj kaznionici svoju će kaznu “guliti” 39-godišnji Ivan Đurić, poznatiji kao Naci Đuro ili Đuro Baraba. Đurić je u svjetlo javnosti došao nakon što je u svom stanu u zagrebačkom naselju Savica zatočio podstanara Renata Š.

K tome, prijetio mu je smrću, tjerao ga da piše oproštajno pismo i na prsima mu nožem urezao riječ “smeće”. Zbog protupravnog oduzimanja slobode i prijetnji zagrebački Opći kazneni sud ga je osudio na djelomičnu uvjetnu kaznu.

Riječ je o kazni zatvora u trajanju od 10 mjeseci te o 13 mjeseci trogodišnjeg uvjeta, no Županijski sud u Splitu je presudu preinačio na 19 mjeseci bezuvjetnog zatvora. Kako piše Jutarnji list, paralelno s kaznom, Đurić mora tri godine provesti na liječenju od ovisnosti o drogama.

‘Žao mi je zbog toga što sam učinio, ali bio sam u heptanonskoj krizi’

U sudnici se Đurić posuo pepelom i priznao sve te rekao da mu je žao. Na ispitivanju u tužiteljstvu je pak rekao da je bio ljut na podstanara i frustriran jer je bez njegova znanja i odobrenja u sobi ostavio psa.

“Užasno mi je žao zbog svega, a vrijeme provedeno u pritvoru mi je bilo dovoljno da razmislim što sam napravio. Krivo sam postupio i, da mogu vratiti vrijeme, ne bih to ponovio. Renato se istog dana iselio iz mog stana i više ga nisam ni vidio ni čuo. Izmet i mokraća bili su posvuda. Pokušao sam s njim stupiti u kontakt, a kad se vratio u stan, izgubio sam kontrolu. Svašta sam mu rekao, možda i prijetio ubojstvom.

Renata sam više puta ogrebao po prsima i prerezao mu majicu, ali se događaja ne sjećam jer sam imao slom živaca. Mobitel sam u ruci držao i govorio mu da ga snimam, ali nisam. Bio sam tri dana u heptanonskoj krizi, bez terapije”, kazao je Đurić.

Svjedok događaja: ‘Bilo je krvi’

Svjedok mahnitim scenama u stanu na Savici bio je 46-godišnji Ninoslav M. To se sve zbilo prije nego što je i sam otišao u Remetinec na odsluženje kazne u trajanju od 10 mjeseci zbog “grijeha” koje je sam počinio.

“Pili smo pivu i zezali se u dnevnom boravku Đuro, njegova djevojka, ja i podstanar. Došlo je do konflikta Đure i podstanara oko psa da je neuredan i da se o njemu ne brine. Gledao sam sa strane kad je Đuro uzeo nož i počeo u stojećem položaju rezuckati podstanara po glavi i rukama. Rastrgao mu je potkošulju, a meni je rekao da uzmem mobitel i snimam kako bi to stavio na Facebook. Htio je pokazati kako on rješava slučajeve koji mu dignu živac.

Uzeo sam neki mobitel sa stola i snimao. Bilo je krvi, a podstanar mu je govorio: ‘Đuro, nemoj!’ Nisam im se približavao jer je lamatao nožem i bojao sam se da i mene ne zakači. U jednom trenutku sam otišao jer nisam to sve mogao više gledati”, ispričao je svjedok.

‘Uperio je pištolj u mene, rekao je da će me nožem rezbariti’

Podstanarstvo iz pakla Renato Š. je opisao za Jutarnji list i prepričao užase koji su se dogodili kada se kobnog dana pri povratku u stan. Sve se zbilo mjesec i pol dana nakon što je uselio u Đurićev stan. Njegov stanodavac ga je dočekao sa “skakavcem” u ruci.

“Unajmio sam stan za sebe i labradora. Ivan mi se činio normalnim. Bilo je sve u redu do vikenda prije nemilog događaja kada sam išao na put te ga pitao je li mu problem pričuvati psa. Pristao je, da bi mi već drugi dan počeo slati uvredljive poruke. Po povratku u stan otvorio mi je vrata. Udario me rukom u potiljak, rekao mi da sam seronja te me išamarao. Zatim mi je nož uperio u trbuh pokazujući mi ladicu u kojoj je pištolj.

Pitao me želim li da me muči nožem ili da me ranjava pištoljem. U sobi je pas bio zatvoren, sve je bilo zasrano i usmrđeno. Pribio me na štok, kidao mi odjeću, majicu rasparao nožem. Šutao me i uhvatio za lijevu bradavicu rekavši da će je odsjeći, a onda je kroz smijeh kazao da će me rezbariti. Na prsima mi je nožem napisao ‘smeće’. Uzeo mi je dokumente i prijetio mi smrću ako ga prijavim policiji. Natjerao me da napišem roditeljima oproštajno pismo. Rekao sam mu da nemam što napisati, pa je otišao u kuhinju po drugi nož. Premro sam od straha”, ispričao je bivši podstanar.

