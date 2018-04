Plaćao je privatne troškove i u ugostiteljskim objektima, raznim trgovinama, benzinskim postajama. Također, njegova je zamjenica od 2015. do 2017. s računa Općine u više navrata virmanima podigla najmanje 172.545,32 kune, a taj je novac koristila za svoje potrebe.

USKOK je na svojim web stranicama priopćio da počinje provoditi istragu protiv petero hrvatskih državljana zbog sumnje da su počinili kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u zloporabi položaja i ovlasti te poticanja na zloporabu položaja i ovlasti.

Prvookrivljeni je Nediljko Bubnjar, načelnik Općine Škabrnja.

Uzeo novac za izgradnju pješačke staze koja nikad nije izgrađena

Sumnja se da je prvookrivljeni, kao načelnik Općine Škabrnja od 2006. do prosinca 2008. godine u dogovoru s direktoricom jednog trgovačkog društva naložio plaćanje računa koje je, sukladno dogovoru, u ime društva ispostavila drugookrivljena, iako su oboje znali da svi fakturirani radovi stvarno nisu izvedeni. Radi se o ugovoru o izgradnji pješačke staze na području Općine Škabrnja. Četvrtookrivljeni je bio nadzorni inženjer koji je u građevinskoj knjizi iskazao znatno veću vrijednost radova od stvarno izvedenih, dok je društvo drugookrivljene radove koje nije izvelo, iskazalo kao izvedene, a to su ovjerila još trojica okrivljenika. Društvo je potom Općini Škabrnja neosnovano ispostavilo račune u iznosu od 231.563,88 kuna, čije je plaćanje Općini Škabrnja pribavilo nepripadnu imovinsku korist.



Plaćao privatne troškove u restoranima, trgovinama i benzinskim postajama

Slično je prvookrivljeni učinio i 2008. i 2009., kada je u dogovoru s poslovođom jednog trgovačkog društva zaključio ugovor o izgradnji još jedne pješačke staze u Općini Škabrnja, za što je ispostavljen račun, no radovi nisu izvedeni. U građevinskoj je knjizi iskazana mnogo veća vrijednost radova od stvarno izvedenih, a društvo je Općini Škabrnja neosnovano ispostavilo račune u ukupnom iznosu od 342.436,49 kuna. Načelnik općine je 2008. i 2009. u više navrata pisao putne naloge u kojima je stajalo da se radi o službenim putovanjima, no zapravo se radilo o privatnim putovanjima na koja je vodio i osobe koje nisu zaposlenici Općine i za to uzimao dnevnice, novac za gorivo, hotelski smještaj i hranu. Sve je plaćeno poslovnim karticama Općine, a na račun Općine je kupovao i odjeću i kožnu galanteriju.

Sebi je pribavio nepripadnu imovinsku korist od 58.107,23 kune, drugim osobama u iznosu od 7.572,78 kuna, čime je Općinu Škabrnja oštetio za 65.680,01 kunu, priopćio je DORH. Osim toga, on je na štetu Općine Škabrnja, pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 637.502,94 kune jer je poslovnom karticom Općine i virmanima s računa podizao novac koji je koristio za svoje potrebe. Plaćao je privatne troškove i u ugostiteljskim objektima, raznim trgovinama, benzinskim postajama. Također, njegova je zamjenica od 2015. do 2017. s računa Općine u više navrata virmanima podigla najmanje 172.545,32 kune, a taj je novac koristila za svoje potrebe.