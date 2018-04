NAČELNIK PODGORE NAPAO VIJEĆNIKA: ‘Nasrnuo je na mene s pjenom na ustima i luđačkim pogledom i počeo me daviti’

‘Izišao je iz auta, počeo me vrijeđati i vikati ‘vidjet ćete s kim imate posla, ja sam načelnik’, ‘dođite svi koliko vas ima, svima ću vam * mater’, i to s pjenom na ustima i luđačkim pogledom. Onda me je krenuo daviti…’, riječi su kojima je vijećnik opisao napad načelnika Podgore.

Podgorski vijećnik Đani Vela prijavio je načelnika Antu Miličića policiji jer mu je, kako tvrdi, prijetio, vrijeđao ga te ga davio.

Napad se, prema Velinoj priči, zbio nakon što je on odgovorio na Miličićeve poteze. Naime, Miličić je Veli uskratio pravo na parking uz staru kuću u mjestu, nakon čega je 40-godišnji vijećnik na svom zemljištu, u neposrednoj blizini vila koje ondje gradi načelnik Miličić postavio stupiće i ogradio ih konopom. Time je suzio put kamionima koje je koristio načelnik, što je ovoga toliko isprovociralo da ga je krenuo gušiti.

“Ako je smatrao da nisam u pravu, trebao je pozvati policiju ili redarstvo, ali nisam očekivao takvu reakciju. Izišao je iz auta, počeo me vrijeđati i vikati ‘vidjet ćete s kim imate posla, ja sam načelnik’, ‘dođite svi koliko vas ima, svima ću vam * mater’, i to s pjenom na ustima i luđačkim pogledom. Onda me je krenuo daviti, a ja sam mu rekao ‘načelniče, samo davi, tebe štiti institucija vlasti, pa me nećeš isprovocirati kao i druge, mogu te zgaziti, ali neću’, opisao je Vela događaj za Slobodnu Dalmaciju pa nastavlja:



“Onda je počeo prijetiti da će me šipkom udariti, a ja sam mu rekao neka ju slobodno uzme, ali da će se vidjeti njegovi otisci prstiju. Šipka je bila na mom posjedu, pa sam mu rekao neka slobodno uzme tuđe, to ionako radi, uzima tuđe i sakriva se iza države. Rekao sam mu i da ću sad otići na Hitnu i Policiju, a on je na to ušao u kuću”.

Policija i Miličić nijemi

Dodaje kako bi, da je išao s namjerom da ga isprovocira, poveo svjedoke ili sve snimao, ali da nije.

Slobodna također navodi kako Miličić nije želio davati izjave dok su se u policiji pozvali na Zakonu o zaštiti osobnih podataka na temelju kojeg nisu u mogućnosti odgovoriti na pitanje novinara je li se slučaj dogodio i tko su njegovi akteri.