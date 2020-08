NAČELNIK KOJI JE NAVODNO PUCAO DJECI IZNAD GLAVA IZNIO SVOJU STRANU PRIČE: ‘Niti sam pucao, niti imam oružje’

HDZ-ov Ivica Turić koji vodi Općinu Perušić ispričao je kako je mirno zamolio susjedu da makne stotinjak ovaca iz polja graška njegove kćeri, na što mu je ova pozvala policiju i optužila ga za prijetnje i pucnjavu

Načelnik općine Perušić, Ivica Turić u nedjelju poslijepodne je priveden na kriminalističko istraživanje zbog navodnih prijetnji sumještanki Nadi Amić. Zbog toga ga je ispitalo i na kraju s kaznenom prijavom zbog prijetnje pustilo Općinsko državno odvjetništvo. Zbog cijelog incidenta su mu izrečene mjere zabrane pristupa Nadi Amić i njenoj kćeri na manje od 100 metara.

“Djeca su počela skičati. Istrčala sam iz kuće prema njima, a oni su vikali: ‘Mama, ubi nas’. Džip je stao pred mene. Vozač je spustio prozor. Sklopila sam ruke i rekla: ‘Gospodine načelniče, to ste vi? Pa umalo mi ubiste djecu’. Na to mi je odgovorio: ‘Majku ti je*em cigansku, i tebe ću’, pritom držeći pištolj. Onesvijestila sam se”, ispričala je Nada Amić tijek nedjeljnog incidenta, a općinski je načelnik iznio svoju verziju događaja. Kaže kako je sve počelo u subotu, kada su mu susjedi dojavili da stotinjak Amićevih koza pase grašak na zemljištu njegove kćeri.

HDZ-OVAC ISPALIO HICE IZNAD GLAVA DJECE? Načelnik ličke općine uhićen nakon sukoba s jednom obitelji

Koze pasle kćerin grašak

“Tad sam ondje zatekao Nadina sina. Pitam ga što radi, na to mi veli da čuva zemljište. I koze. I evo, stiže odmah Nada. Ponijela je lopatu sa sobom. Zamolio sam je da ode s kozama s moje zemlje. I tu smo se razišli, da bi me u nedjelju oko 11:30 opet zvao susjed i rekao da su koze gore. I opet one po grašku hodaju. Rekao sam kćeri, koja inače ima OPG i to joj je zarada, da ode gore i da sve snimi. Potom sam stigao i ja, a evo opet, stiže i Nada. Objasnio sam joj da smo u to zemljište uložili 7000 eura i rekao joj da makne životinje. Nikakvih prijetnji nije bilo s moje strane, a njezina djeca su od mene bila pola kilometra udaljena. I samo da napomenem, ona mene nije prestajala vrijeđati pa sam sjeo u auto i otišao”, ispričao je Turić za Jutarnji.

Oružje ni čahure nisu nađene

Kaže da nije ni slutio da će ga zbog toga pokupiti policija, a s obzirom na to da je prijavljen samo za prijetnje, ali ne i za pucnjavu, pa je pitanje je li on uopće pucao i ima li oružje.

“Niti sam pucao, niti imam oružje. Da je tome tako, svjedoči i policijski pretres temeljem sudskog naloga. Oružje nije nađeno, ali niti čahure na mjestu navodne pucnjave. Od te gospođe znam da mogu svašta očekivati i sve što napravi, ništa me više ne može iznenaditi, ali sve što je ustvrdila u kaznenoj prijavi, pa i da sam je vrijeđao i psovao na nacionalnoj osnovi, nije istina niti jedan posto. Institucije će odraditi svoj posao i uvjeren sam da ću dokazati svoju nevinost. Iza mene je višegodišnji ratni put u kojem sam ostao bez tri prsta. Za Perušić sam učinio puno i svjestan sam da je moja općinska fotelja dužna svašta trpjet’, ali ne baš i svakakve gadosti”, zaključio je načelnik Turić.