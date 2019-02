NA SLOBODI ĆE BITI BAREM GODINU DANA: Daruvarac pripremio veliku žalbu, poznato je kako će pokušati srušiti presudu

Na više od 200 stranica Daruvarčeve žalbe citira se novinske članke, televizijske priloge i izjave političara, predstavnika izvršne i sudbene vlasti, na temu suđenja i puštanja na slobodu čime se želi ukazati da je prvotna presuda donesena pod pritiskom javnosti

Dok je Darko Kovačević Daruvarac (31) bio u pritvoru, zbog brutalnog premlaćivanja 18-godišnje djevojke ljetos u zadarskom kafiću, njegov branitelj, odvjetnik Boris Radman, podnio je žalbu na prvostupanjsku osuđujuću presudu kojom bi Daruvarac trebao bezuvjetno odležati u zatvoru pet godina.

Zanimljivo je da je ta žalba, neslužbeno doznaje Jutarnji list, sastavljena na više od 250 stranica. To više što se njezin sadržaj ne bi trebao odnositi na činjenična utvrđenja u pogledu samih kaznenih djela, nanošenja teške tjelesne ozljede i prijetnji, za koja je optuženik osuđen. Naime, Kovačević je pred kraj postupka priznao djela, pa je taj dio sudske presude nesporan.

Detalji žalbe

Žaliti bi se tako trebao na visinu izrečene kazne, odnosno okolnosti počinjenja kaznenog djela, otegotne i olakotne. Obrana kaznu smatra drastičnom pa u žalbi ističu da je ona donesena nepravično, pod pritiskom javnosti, političara i državnih dužnosnika.

Jutarnji piše kako na više od 200 stranica citiraju novinske članke, televizijske priloge i izjave političara, predstavnika izvršne i sudbene vlasti, na temu ovog suđenja. To bi mogao bit put prema ustavnoj tužbi, ali i Europskom sudu za ljudska prava.

Na slobodi godinu dana

U međuvremenu Daruvarcu je istekao pritvor i on je bez mjera opreza izašao na slobodu. Odvjetnik obitelji pretučena Zadranke Milan Petričić kaže kako će ondje najvjerojatnije provesti godinu dana.

Ujedno, njegova je slika o medijima i Daruvarcu nešto drugačija od one navodne iz žalbe.

“Mediji su napravili jedan dobar posao i to jer ste senzibilizirali prava žrtve. To je značajan iskorak. Usput ste otkrili nešto što nije tajna, a to je da ni ove zakonske postupke nije moguće prema zakonskim rješenjima završiti nit u šest, sedam mjeseci. Zašto su takva, drugo je pitanje”, kazao je on dodajući kako se boji da je prvostupnjaska presuda u skladu sa zakonom.

Za obitelj žrtve navodi kako su i dalje pod policijskom zaštitom do kraja postupka, te ističe za Večernjak: “Subjektivan osjećaj straha je ovdje opravdan i razumljiv”.

N1, pak, piše kako im je prijatelj obiteli Daruvarčeve žrtve rekao kako se obitelj već odselila iz Zadra o čemu je kao o mogućnosti ranije govorio i njihov odvjetnik