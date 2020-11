NA RUBU ZAGREBA DRŽAO SVOG BRATA KAO ROBA: S lancima oko nogu puzao je po dvorištu i jeo smeće. Čekao ga je i grob…

Zagrebačka policija je polovicom kolovoza u jednoj kući u zapadnom dijelu grada otkrila da je 38-godišnji Amerikanac držao svog starijeg autističnog brata kao roba, krao mu socijalnu pomoć i kopao mu grob

Visoki, pothranjeni muškarac u dvorištu kuće u zapadnom dijelu Zagreba zapeo je za oko jednoj susjedi 14. kolovoza ove godine kada je zavezanih ruku i s lancima na nogama pokušavao dopuzati do kante za smeće i pojesti ostatke hrane iz nje. Pozvala je policiju, a njih je na toj adresi dočekao 38-godišnji Amerikanac sa stalnim boravišem u Hrvatskoj. Rekao im je da je sam u kući i nije im dozvolio da uđu. No, provjerom su utvrdili da je on skrbnik svom starijem autističnom bratu. Vratili su se s nalogom, a on im je rekao kako mu je brat u Americi, javlja Jutarnji list.

Nisu mu povjerovali. Ušli su u kuću i pretražili sve prostorije, osim zahoda koji je bio zaključan. Nakon što su ga otključali, pred njima se stvorio sklupčani muškarac u izuzetno pothranjenom stanju. Ruke su mu bile vezane plastičnim vezicama, a oko nogu je imao policijske lisice. Nije razgovarao, samo je proizvodio zvukove.

Šokirani stanodavac i rupa u dvorištu

Bio je to autistični Amerikančev brat, koji je, čini se bio u takvom stanju najmanje od kraja veljače, kada su se obojica doselila u tu kuću. Možda je taj robovlasnički odnos trajao i dulje, jer se 38-godišnjak doselio u Hrvatsku prije četiri godine. Vlasnik kuće šokiran je tim otkrićem.

“Bio sam na moru kad me policija u kolovozu nazvala te sam ih pitao u šali jesam li gdje prošao kroz crveno čim me traže. Rekli su mi da im nije do šale jer da mi je jedan podstanar u zatvoru, a drugi da je bio zavezan za WC školjku i da ima jedva 30 kilograma. I da se za sve doznalo nakon što su susjedi vidjeli da mladić vezanih ruku, pužući ide po dvorištu te kopa po kanti za smeće, valjda tražeći hranu. Ne mogu vjerovati da je sve to istina, a najužasnija od svega mi je spoznaja da je brat bratu u mom dvorištu kopao grob”, rekao je za Jutarnji vlasnik kuće u čijem je dvorištu bila metar duboka, 160 centimetara duga i 70 centimetara široka rupa. Dodao je kako je prije odlaska na godišnji pokosio travu i podšišao granje na stablima.

“Tad sam uočio rupu. Bila je duboka nekih 20 centimetara i dugačka nešto više od metra. Uzrujao sam se kako može kopati a da ne pita, pa je rekao da planira saditi papriku. Prešao sam preko toga, a na kraju je ta rupa dosegla i metar. Nisam ni slutio da će jedan običan oglas na Njuškalu, dok sam tražio podstanare, otići u tom smjeru. Došao je vidjeti kuću s djevojkom koja je rekla da je kolegica s posla jer on nije govorio hrvatski. Kod javnog bilježnika sam s njim i bratom sklopio ugovor i prijavio ih. Poslije smo razgovarali i rekao mi je da je umirovljeni vojnik, da je devet godina proveo u vojsci, da ima dobru penziju te da je u Hrvatskoj jer je jeftin život i da se skrbi o bratu”, govori čovjek koji je svog drugog podstanara vidio samo jednom.

Krao bratovu socijalnu pomoć

Nakon višednevnog očevida u kući je ostao kaos. Hrpa odjeće, ali i vjenčani list, prema kojemu je 38-godišnji Amerikanac 2010. s jednom Hrvaticom na Črnomercu stupio u brak. Doznalo se i kako je svome bratu uzimao socijalnu pomoć koja je stizala iz Amerike. Sad se nalazi u Remetincu, a ondje će i ostati do okončanja postupka u kojem će biti kazneno gonjen zbog obiteljskog nasilja i protupravnog oduzimanja slobode. Njegov brat se liječi u jednoj domaćoj bolnici, no mogao bi uskoro biti vraćen u Ameriku.

Još uvijek nije poznato što su dvojica Amerikanaca radila u Hrvatskoj, no naslućuje se kako je 38-godišnjak radio povremene poslove. Jedno vrijeme je predavao engleski u privatnoj školi stranih jezika te u tvrtki za promociju.

“Taj čovjek je bio sportski tip, utreniran, losanđeleski naglasak, imao je anđeosko lice i dobro se oblačio. A brata mu nikad nismo vidjeli osim u nekoliko navrata u dvorištu. Ostali smo iznenađeni jer nismo ništa naslućivali”, zaključila je susjeda.