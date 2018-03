NA PJEŠAČKOM PREGAZIO OCA OSMERO DJECE: Uhićen mladi vozač (19) koji je Mercedesom ubio pješaka na Vukovarskoj

Policija je uhitila 19-godišnjeg Davida K. koji je jučer oko 13.30 sati na križanju Ulice grada Vukovara i Donjih Svetica naletio na 72-godišnjeg Josipa K., umirovljenog hrvatskog branitelja i oca osmero djece.

Vremešni pješak, koji je prelazio ‘zebru’ dok mu je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo na mjestu je smrtno stradao.

POLICIJA O JUČERAŠNJOJ TRAGEDIJI NA VUKOVARSKOJ: ‘Pješak poginuo jer je cestu prelazio na crveno’

Mladić je nakon policijskog očevida, tijekom kojeg su ispitani brojni svjedoci ovog udesa, priveden na kriminalističko istraživanje.



Danas je pak policija ocijenila kako ima dovoljno dokaza da protiv njega podnese prijavu zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Prema prijavi, mladić će odgovarati za to kazneno djelo učinjeno iz nehaja, odnosno nenamjerno, budući da je očito i sam pješak neopreznim pretrčavanjem ceste pridonio tragičnom udesu. Za to kazneno djelo prijeti mu kazna i do osam godina zatvora.

PRVI DOZNAJEMO DETALJE NOVE NESREĆE U ZAGREBU: Mladić Mercedesom ubio umirovljenog branitelja, oca osmero djece

Tijekom očevida 19-godišnjak je bio iznimno bahat prema fotoreporterima i novinarima zaprijetivši im tužbama ako njegova fotografija bude objavljena u medijima.

Doznajemo da je riječ o sinu vlasnika kafića “Metropolis” koji se nalazi u Ivanićgradskoj ulici, nedaleko od križanja na kojem se nesreća dogodila.

Taj se lokal nedavno našao na meti provalnika koji su ispraznili bankomat što se nalazi u sklopu kafića. Odnijeto je gotovo milijun kuna, a počinitelj još nije pronađen.

Susjedi s Peščenice 19-godišnjaka su često viđali u snažnim automobilima, te vrlo često u prebrzoj vožnji.

Koliko je točno vozio u trenutku naleta na 72-godišnjaka u srijedu poslije podne trebalo bi biti utvrđeno vještačenjem, a na dodatnu analizu poslan je i uzorak njegove krvi kako bi se provjerilo je li bio pod utjecajem alkohola.

U posljednjih deset dana ovo je već treći poginuli pješak na zagrebačkim cestama.