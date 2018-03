‘NA METI SAM JER PRIJAVLJUJEM LAŽNE INVALIDE’: Umirovljeni nadnarednik HV-a dobio batina u sačekuši

Umirovljeni nadnarednik HV-a i predsjednik Udruge oboljelih od PTSP-a Dušan Roguljić Zemo napadnut je jutros u jednom kafiću u Trilju.

‘Nije ovo prvi put. Napadnut sam i prije dvije godine. Na meti sam jer sam prijavio desetak lažnih branitelja i invalida Domovinskog rata. Jutros sam kupio spizu kada me je iz kafića zovnuo čovjek čiji je brat poginuo u ratu. Ušao sam u kafić i onda je došlo do napada. Kukavički s leđa. Čovjek me šakom udario iza uha, no nije na tome stalo. Udario me i nogom u prsa, pao sam, a on me nastavio udarati. Prije par mjeseci operirao sam kralježnicu, i to u Trilju svi znaju. Nekako sam se izvukao iz kafića, priskočili su ljudi i spriječili daljnje napade. Otišao sam liječniku, sve sam prijavio policiji’, rekao je Zemo za Index te dodao kako su u susjednom kafiću sjedila dva policajca koji nisu reagirali.

Bio na ratištima od Hrvatske do Afganistana

Prije dvije godine napadnut jer ispred jednog restorana.

‘To je na kraju završilo prekršajnom prijavom za napadača, a i mene je policija prijavila, ali sam oslobođen. Prošao sam sva ratišta u Hrvatskoj, bio sam pripadnik 4. brigade, bojne za specijalna djelovanja, odlikovan sam za zasluge u našoj misiji u Afganistanu u kojem sam bio 2005. godine.’



‘Napadi su očito motivirani prijavama’

‘Pomažem obespravljenim braniteljima koji kopaju po kontejnerima, a ovi napadi očito su motivirani mojim prijavama protiv onih koji su se na sumnjivi način dokopali svog statusa’, rekao je Roguljić.