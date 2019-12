MUTNI POSLOVI BIVŠE PREDSJEDNICE ZAJEDNICE TALIJANA U ZADRU: Samo preko dječjeg vrtića izvukla pola milijuna kuna?

Članovi Zajednice Talijana u Zadru šokirani su nadavno dobivenim rezultatima poreznog nadzora i revizije nad financijama Zajednice i Talijanskog dječjeg vrtića Pinocchio, a koji upućuje na višegodišnje malverzacije bivše predsjednice Zajednice Talijana Rine Villani

Zadarsko Općinsko državno odvjetništvo u listopadu je podiglo optužnicu protiv Rene Villani, bivše predsjednice udruge Zajednica Talijana u Zadru, za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Njoj sada prijeti kaznena prijava i za utaju poreza, krivotvorenje poslovnih knjiga i izvlačenje novca iz udruge.

Slobodna Dalmacija piše da prijavu protiv Villani pripremaju članovi Zajednice na čelu s novim predsjednikom Igorom Karucom nakon što ih je šokirao nadavno dobiveni rezultat poreznog nadzora i revizije nad financijama Zajednice i Talijanskog dječjeg vrtića Pinocchio, koji je u vlasništvu udruge. Karuc je kazao da je Villani Zajednicu Talijana u Zadru vodila kao “našu stvar” (tal. cosa nostra) sugeriajući da je to bilo na mafijaški način.

‘Kada se doznalo, ljudi su pobjesnjeli’

Nadzorom Ministarstva financija za 2016. utvrđeno je da je Villani zbog nemarnog vođenja financijskih knjiga i nepotpunog ispunjavanja financijskih obaveza, te godine oštetila državu za 43.486,47 kuna te da je sebi, temeljem nevjerodostojne dokumentacije, isplatila 28.124,65 kuna u gotovini. U Zajednici strahuju da će slično pokazati i rezultati financijske revizije i poreznog nadzora za 2015., 2017. i 2018. godinu.

“Kad je došao rezultat poreznog nadzora i kad su članovi doznali da moramo platiti gotovo 50 tisuća kuna, i to za 2016. godinu, ljudi su pobjesnjeli. Neki stariji članovi, koji su jako emotivni oko svega vezanog uz Zajednicu, odmah su htjeli o svemu obavijestiti policiju i odvjetništvo. Zamolio sam ih da to ne rade dok ne dobijemo izvještaje ostalih nadzornih tijela, odnosno da tek onda podnesemo novu kaznenu prijavu. Nažalost, imamo osnove sumnje da je Villani iz Zajednice i vrtića Pinocchio izvukla više od pola milijuna kuna koje ničim nije opravdala”, kazao je Karuc za Slobodnu Dalmaciju.

Novac isplaćivala sebi, mužu i sinu

Dvije godine trajao je upravni spor između Karuca i Villani oko prava na vođenje Zajednice Talijana u zadru, da bi se na koncu ispostavilo kako je Villani krivotvorila rezultate izborne skupštine udruge iz 2017. godine, a u međuvremenu javno blatila Karuca i članove zajednice koji nisu stali na njenu stranu. Nakon što je Ministarstvo uprave konačno potvrdilo Karuca za legitimnog predsjednika udruge, ona je na Facebook stranici Amici Zaratini svoje neistomišljenike nazvala “poslušnim psima”.

Karuc ističe da je nadzor Porezne uprave potvrdio da je Villani neuredno vodila financijske knjige i nije ispunjavala financijske obaveze prema državi i jedinicama lokalne samouprave. Dokazalo se i da je Villani tijekom godina izvukla velike količine novca priskrbivši sebi znatnu financijsku korist na štetu Zajednice i vrtića. On navodi da je u zadnjih šest godina Villani na ime plaća, ugovora o djelu i raznih dodataka sebi isplatila 834.979,21 kuna, a usput je još 120.000 kuna podigla službenom karticom s bankomata. Istodobno je, tvrdi Karuc, svome mužu Adamu Marušiću isplatila 106.961,26 kuna, a njihovu sinu, Mirku Marušiću, 61.478,20. Obitelj Marušić je u razdoblju od nepunih šest godina od Zajednice i vrtića dobila ukupno 1.084.743,46 kuna.

U istom šestogodišnjem razdoblju u Zajednicu Talijana Zadar uslilo se 4 milijuna kuna, najviše donacije iz Talijanske unije i Regije Veneto, ali i Grada Zadra i Zadarske županije. Dječji vrtić je u istom razdoblju dobio oko 7 milijuna kuna, dok je Grad Zadar plaćao pet odgajateljica u vrtiću izdvojivši oko 2,7 milijuna kuna.

Izmislila i sebi dodijelila radno mjesto

Među ostalim, ističe Karuc, otrkiveni su i ugovori koje je Villani potpisala sama sa sobom o radu na određeno i neodređeno vrijeme i to na mjesto v.d. ravnatelja vrtića Pinocchio. Potom je u ožujku 2015. opet sama sa sobom sklopila aneks tog ugovora, i to na puno radno vrijeme. Na koncu je 1. rujna 2016. u svojstvu predsjednice Upravnog vijeća vrtića izdala “prethodnu suglasnost” da sa sobom kao v.d. ravnateljice raskida ugovor o radu da bi na svoj prijedlog, kao v.d. ravnateljice, zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme, ali na mjesto voditelja ureda dječjeg vrtića! I sve to bez provedenog natječaja. Osim toga, napominje Karuc, radno mjesto voditelja ureda u dječjem vrtiću ne postoji niti u jednom vrtiću u Hrvatskoj.

Povrh svega, Slobodna Dalmacija piše kako je unutrašnja revizija utvrdila da je Villani kao predsjednica Zajednice dala pozajmicu dječjem vrtiću od oko pola milijuna kuna koje vrtić nikada nije vratio. Osim te pozajmice, Villani je, kaže Karuc, izdavala pozajmice i udruzi Dante Alighieri koju je osnovala Zajednica, a na čelu koje je bio njezin sin Mirko.

‘Zamislite koliko novaca je još uzela od 2005.’

“Budući da joj očito niti to nije bilo dovoljno, gospođa Villani je preko raznih ugovora o djelu u razdoblju od 2015. do danas samoj sebi u ime Zajednice isplatila 86.173,43 kuna, svom suprugu Adamu Marušiću 65.478,77 kuna, a sinu Mirku Marušiću 29.290 kuna. Jednom prilikom 2015. godine, isplatila si je više od 17.000 kuna kao voditeljica nekih radionica u trajanju od dva mjeseca, a za vođenje istih radionica studentima ili drugim vanjskim suradnicima bi platila oko 5000 kuna. Dakle, ovdje je riječ o nepunih pet godina njenog predsjedništva, a sad zamislite koliko novaca je još uzela od 2005. godine, otkako je navodno izabrana za predsjednicu Zajednice prvi put”, kazao je Karuc.

Poreznim nadzorom utvrđeno je da se Villani kreditnom karticom vrtića i Zajednice svakodnevno koristila kao svojom osobnom te je redovito podizala gotovinu, ali ne postoje dokazi na što je novac trošila.