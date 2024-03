Dubrovački tinejdžer (17) brutalno je premlaćen u šumi nadomak Opće bolnice Dubrovnik od strane 31-godišnjeg muškarca. Incident se dogodio 22. ožujka oko 9 sati ujutro, a prethodio mu je sukob pasa između pasa koje su šetali.

Mladić je otišao prošetati svog psa na zamolbu roditelja u obližnju šumi, a roditelji nisu ni slutili da će pola sata nakon njegova odlaska primiti zastrašujuć poziv.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sina smo zamolili da prošeta psa jer sam ja imala upalu pluća a suprug se taman vratio s operacije pa jedva hoda sa štakama. Otišli su do obližnje šume da se pas, koji nije krvoločan, malo istrči. Pritom ga je pustio s lajne jer nema baš puno prolaznika. Ali je taj čovjek naišao sa svojim stafordom. Psi su se najednom sukobili pa je taj čovjek, mišićav i velik, divljački počeo udarati našeg dok ih je razdvajao. Sin je dotrčao i pitao ga: 'Zašto ga tako udaraš? Pa to je pas.' Nakon toga je čovjek krenuo na mog sina. Udario ga je šakom u glavu pa je pao na pod gdje ga je nastavio udarati nogama. Ujedno ga je davio te mu gurao prste u oko i usta. Valjda mu je oči htio iskopati. Sin je mislio, najiskrenije, da je gotov", rekla je majka mladića za Jutarnji list.

Majka je navela da je tijekom sukoba, njihov pas pobjegao kući dok je staford sve promatrao iz grmlja. Roditeljima nije bilo jasno zašto se pas sam vratio kući. U tim se trenutcima u šumi odvijao pravi horor, a buku su čule zaposlenice obližnjeg ureda za mentalno zdravlje i ovisnost koje su, odmah dojurile u pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Te hrabre žene zatekle su sina u grmlju kako se skriva i štiti dok ga taj čovjek udara. Vikale su mu: ‘Pusti ga! Pusti dijete!‘ te su u jednom trenutku tijelom stale između njih dvojice da mi zaštite dijete. Tko zna bi li moj sin bio danas živ da nije bilo tih žena. Hvala im neizmjerno na tome. Nedugo zatim smo dobili poziv na telefon da dođemo po dijete. Oduzele su mi se noge. Onako bolesna sa suprugom na štakama odjurila sam do njih te smo ga odveli na Hitnu u bolnicu. Ondje su došli i policajci te krim policija. Sin mi je zadobio lom prsta i potres mozga s nizom rana po glavi. S obzirom na to da mu je gurao prste u oko, mora na daljnje kontrole. Prošlo je gotovo tjedan dana od događaja i nigdje nisam vidjela da je vijest o tom napadu objavljena. Zvala sam policiju na što su mi rekli da se štiti maloljetnik, no ja bih prije rekla da se ovdje štiti napadač - ističe s gorčinom još majka napadnutog tinejdžera koji je nakon otpuštanja iz bolnice gdje je proveo tri dana, potražio i psihološku pomoć", rekla je majka.

Majku najviše pogađa činjenica što napadač, kako su joj rekle svjedokinje, "nije pokazao ni trunku empatije nakon svega, nego je nastavljao raspravljati i sina joj usput optuživao da mu je razbio naočale, a same su, tvrdi, pale dok je pse razdvajao".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Policijske uprave dubrovačke o navedenom incidenti izvijestili su tek danas i naveli da je završeno kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom te da mu je određen 30. dnevni pritvor.

"Tijekom jutarnjih sati 22. ožujka policija je zaprimila dojavu djelatnika OB Dubrovnik kako su na obradu zaprimili dvojicu ozlijeđenih mladića od kojih je jedan maloljetna osoba, a drugi 31-godišnjak, te da su ozljede, prema izjavi mlađeg, zadobili u tučnjavi. Postupajući po zaprimljenoj dojavi, provedeno je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno kako su prethodno tog dana, dvojica spomenutih mladića na istom mjestu, šetali svoje pse bez povodca, kada je došlo do sukoba između pasa, a potom i sukoba između vlasnika pasa. Tijekom sukoba maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede, a stariji lakše te su obojica zbrinuti u dubrovačkoj bolnici - kažu iz dubrovačke policije koja je po dovršetku istraživanja osumnjičenog predala pritvorskom nadzorniku a potom i otpratila u istražni zatvor gdje će provesti narednih 30 dana", priopćili su iz policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo: Policajac koji je u Rudešu pretukao muškarca udaljen iz službe. Dobivat će plaću