MUČNI DETALJI SA SUĐENJA GLAVAŠU: ‘Ubijeni su dobri ljudi, nisu bili velikosrbi, i Glavaš je to znao’

Vještak je potvrdio i jezive detalje o uzroku smrti

Pred vijećem zagrebačkog Županijskog suda, na suđenju Branimiru Glavašu i suoptuženicima svjedočit će pukovnik Ivan Grujić, bivši predsjednik Povjerenstva za zatočene i nestale Vlade RH. O načinu na koji su ubijeni govorio je sudski medicinski vještak.

SVJEDOČIO KRUNSKI SVJEDOK NA SUĐENJU GLAVAŠU: U dobi od 16 godina ubio Srbina, ispričao je što mu je Glavaš govorio

Teške ozljede nisu bile smrtonosne

Prema optužnici, Vučkovića su natjerali da popije sumpornu kiselinu nakon čega je u njega pucao Krunoslav Fehir. Fehir je i tom događaju detaljno svjedočio na prošloj raspravi. Prema vještaku, kada je Fehir pucao u Vučkovića, njih su dvojica stajala sučelice jedan drugom.

“Na Vučkovićevu tijelu tijekom obdukcije registrirane su dvije prostrijelne rane. Jedan metak pogodio ga je u lijevi dio trbuha, a drugi u desnu podlakticu, bliže laktu. One predstavljaju teške tjelesne ozljede” rekao je vještak Mayer, dodajući kako takve ozljede najčešće nisu smrtonosne, prenosi 24sata. Vještak tvrdi da je umro od posljedica ispijanja sumporne kiseline iz akumulatora.

Ivan Grujić svjedočio je o uhićenju Nikole Vasića. Kazao je da o tome ne zna ništa te je pojasnio da je Vasića ispitivao zbog sumnje da je sudjelovao u naoružavanju srpskih sela. Vasića se nije moglo dovesti u vezu s tim pa ga je Grujić predao policiji. Prema optužnici, Vasić je pretučen te je imao podljeve i oguljotine.

‘Nije izgledao pretučeno, ali je teško disao’

Ipak, Grujić je kazao da mu Vasić nije izgledao pretučen, no dodao je da je teško disao te da je odbio liječničku pomoć. Zvonko Pejić je rekao da je i on kao pripadnik SUZUP-a odlučio sam ispitati Vasića. Kazao je da mu je izgledao neuredno i zapušteno, no da na njemu nije vidio ozljede. Rekao je da je Vasića pitao je li ga netko tukao, na što mu Vasić nije odgovorio.

Glavaševu obranu zanimalo je jesu li tajne službe pratile Glavaša, a svjedok je odgovorio potvrdno. Na upit jesu li tajne službe ustanovile da je Glavaš stajao iza ubojstva osječkih Srba, svjedok je šokirao odgovorom:

‘Ubijeni su benigni Srbi, i Glavaš je to znao’

“U slučaju ‘selotejp’ ubijeni su benigni Srbi. To su bili beznačajni, ali dobri ljudi. Nisu bili velikosrbi, i Glavaš je to znao. Znao je da oni ne predstavljaju ugrozu pa smo zaključili da on ne stoji iza toga. No u to vrijeme u Osijeku je postojalo više oružanih skupina. Mafijaši iz Čepina i grupacija oko Mate Šabića”, kazao je svjedok.

Suđenje se ponavlja više od osam godina nakon što su Glavaš i ostali proglašeni krivima i kažnjeni na zatvorske kazne od pet do 10 godina koje im je u pravomoćnoj presudi 2010. smanjio Vrhovni sud.

Ustavni sud srušio presudu jer rat nije bio međudržavni

Prvu pravomoćnu presudu Vrhovnog suda Glavašu od osam godina zatvora, temeljem koje je služio zatvorsku kaznu u Mostaru, Ustavni sud ukinuo je na početku 2015. kada je od Vrhovnog suda zatražio da ponovi postupak kojim je potvrdio osuđujuću presudu zagrebačkog Županijskog suda. U obrazloženju je Ustavni sud istaknuo kako je rat u Osijeku prije 8. listopada 1991. bio unutardržavni.

Na prvom suđenju, koje je trajalo od listopada 2007. do travnja 2009., ispitano je 120 svjedoka. Glavaš se na meti istražitelja našao u srpnju 2005. kada je tužiteljstvo potvrdilo da posjeduje službene izjave o ubojstvima osječkih civila 1991. i 1992.

Optužnica u slučaju “selotejp”, kojom su Glavaš i ostali optuženi za ubojstvo desetero osoba i jedan pokušaj ubojstva, podignuta je u travnju 2007., dok je mjesec kasnije optužnica protiv Glavaša podignuta i u slučaju “garaža” u kojem ga se po zapovjednoj odgovornosti tereti da je naredio zlostavljanja u garažama Sekretarijata za narodnu obranu.