MUČNA PRIČA HRVATA: ‘Imao sam 16 kad me silovala psihologinja. Nabijala se na mene, boljelo me… Molio sam je da prestane, ali nije htjela’

Na Facebook stranici ‘Nisam tražila’ izašla je objava muškarca koji podržava žene u dijeljenju svojih traumatičnih iskustava jer je i sam silovan kada je bio tinejdžer

Srpska glumica Milena Radulović je optužbom za silovanje uglednog profesora glume Miroslava Mike Aleksića pokrenula lavinu u regiji. Žene su se povezale i sada na Facebooku anonimno preko stranice “Nisam tražila” dijele svoja mučna iskustva o silovanju, seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju, koje su uglavnom počinili ljudi na “pozicijama”, njihovi mentori, profesori, stariji kolege…

Rodila se svojevrsna domaća verzija #MeToo pokreta, a još neke žene iz javnog života, poput glumica, odlučile su svoja, također potresna svjedočanstva, podijeliti s drugima i tako upozoriti na velik problem. Problem se krije u tome što žrtve šute jer često budu stigmatizirane i ne dobiju adekvatnu pomoć. Niz problema na tom tragu razotkriven je i u Hrvatskoj.

MUČNA SVJEDOČANSTVA ŽENA IZ HRVATSKE I REGIJE O ZLOSTAVLJANJU: ‘Imala sam samo 14 godina, gurnuo mi je ruku u gaćice…’

Tako je u javnost dospjela priča da se na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti odvijaju slične stvari. Ubrzo se pojavio i pokret “Nisi sama” te je pokazao da je mnogo više potencijalnih pedofila, predatora i silovatelja nego što to pokazuju brojke kojima nadležni barataju. Na “Nisam tražila” izašla je objava muškarca koji podržava žene u dijeljenju svojih traumatičnih iskustava jer je i sam silovan. Kada je imao 16 godina, tvrdi on, silovala ga je psihologinja.

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI ZAPRIMILA DESETAK PRIJAVA ZLOSTAVLJANIH STUDENTICA: ‘Da, imamo imena profesora-zlostavljača’

‘Rekla je da ćemo se seksati, bila je školska psihologinja… boljelo me’

Traumatično svjedočanstvo silovanog muškarca objavljeno na “Nisi sama” prenosimo u cijelosti:

“Ona je imala 30, a ja oko 19 godina. Radio sam sezonski u jednom restoranu, a tu se našla i jedna konobarica iz Splita koja bi me svaki put kad bi ušla u kuhinju hvatala i stiskala za guzicu. Više puta sam od nje tražio da prekine budući da imam djevojku i ona me nije zanimala. Također, kako smo živjeli u zajedničkom smještaju više puta mi je upadala u kupaonicu i govorila ‘pokaži mi ga, hoću vidjeti svog prijatelja’… Međutim, pukao mi je film i zaprijetio sam joj da ću sve prijaviti poslodavcu, a oni mi je odgovorila da ako to napravim da će mi prirediti pakao u životu te me optužiti za silovanje i napastovanje.

Priča druga.

OTVORENA ISPOVIJEST GLUMICE DORE LIPOVČAN: ‘Silovana sam, šutjela sam 15 godina prije odlaska na policiju…’

Imao sam oko 16 godina, a ona oko 38. Upoznali smo se u jednom klubu. Došla je do mene i rekla mi da sam joj zgodan. Bila je jako prijatna, plaćala mi piće cijelu večer pa čak i nudila neke droge koje nisam htio konzumirati. Nakon toga me ispitivala gdje živim pa sam joj rekao ulicu i broj, nakon čega smo se razišli. Sutradan otvaram vrata i vidim nju kako sjedi u autu i trubi mi.

Bio sam skamenjen. Imao sam osjećaj kao da je cijeli dan čekala da izađem iz stana. Kad sam je pitao što želi, sugerirala mi je da sjednem u auto da se provozamo. Ubrzo je stala na benzinskoj pumpi i kupila kondome i alkohol te me odvela na neko polje bogu iza nogu dodavši kako ima dekicu u portapaku i da ćemo se sad seksati. Ja sam joj rekao da to nisam nikad radio i da mi je jako neugodno s obzirom na razliku u godinama, može mi biti mama. Kazala mi je da se ne brinem, svukla mi je hlače i stavila moje spolovilo u svoja usta govoreći mi kako je lijep.

Osjećao sam se užasno u tom trenutku jer nisam to htio, a niti znao što trebam raditi. Ubrzo me polegla na leđa i počela se nabijati na mene kao da je luđakinja, a mene je boljelo… Govorio sam joj da prestane, ali nije htjela. Uskoro sam saznao da je psihologinja u jednoj srednjoj školi, ima sina od 15 godina i sretno je udana. Molim vas objavite ovo anonimno. Podrška svim žrtvama nasilja”, stoji u svjedočanstvu mladića.