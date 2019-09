MUČNA ISPOVIJEST ŽENE KOJA JE OPTUŽILA ŠKARU ZA SILOVANJE: ‘Djeca su plakala samnom. Maleni mi je rekao: Mama, što nisam stariji da te zaštitim’

‘Provjereno’ objavilo cijelu ispovijest: Za šutnju joj je ponuđeno 80 tisuća eura, a uslijedila je i jasna poruka ‘da je on vrlo jak i moćan čovjek, da prekinemo tu priču i da uzmem to što mi nudi i nastavim život sa svojom djecom’

Unatoč izjavi Krešimira Krsnika, odvjetnika Damira Škare, da će od suda zatražiti zabranu emitiranja emisije ‘Provjereno’ na Novoj TV, u četvrtak navečer ipak je objavljena cijela priču žene koja je izjavila da ju je silovao HDZ-ov bivši saborski zastupnik.

Ženi koja ga je optužila za silovanje Škaro je bio nadređeni u Autoklubu Siget čiji je on predsjednik. Za nju to je bila radna subota, kao i svaka do tada. U najvećem hrvatskom autoklubu zaposlila se prije dva mjeseca. Sjedila je preko puta njega. Kada su završili, ustala je i krenula prema izlazu.

ŽENA KOJA JE PRIJAVILA ŠKARU U TEŠKOM JE PSIHIČKOM STANJU; Ispitat će četiri svjedoka, među njima je još jedna njegova žrtva?

Mučni detalji napada

“On je mene doslovno napao s leđa. Primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje mi je ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč. Lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnut. Molila sam ga da prestane. Onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine. ‘Ja ću raditi što ja hoću. Budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te’. Ja sam se pokušala izvući. Međutim, zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće. Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane… Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje”, ispričala je kroz suze u Provjerenom.

Rekla je da što se više odupirala, to je on bio agresivniji.

“Kad sam se uspjela iščupati rekla sam mu da odlazim i da je naša suradnja gotova. Ja sam doslovno izgubila svijest. Kako sam se iščupala ne znam”, rekla je. Nekako je ipak uspjela. Na svoju sreću jer u glavi joj se tada samo vrtila njegova prijetnja da će je silovati. No, to je već i učinio. Krivnju je, kaže, tražila i u sebi.

“Veliku većinu svaljujemo na sebe. Ja znam da to nije ispravno, ali tako to doživljavam. Jesam li nešto krivo napravila, rekla… Znam da nisam. Ja nikad njemu nisam dala dozvolu ni za što. Za tako nešto treba dozvola, treba se reći da”, rekla je žrtva.

MJESEC DANA ISTRAŽNOG ZATVORA: Damir Škaro ostat će u pritvoru zbog silovanja i spolnog uznemiravanja

Nije bila jedina? ‘Cure su mi pričale da ih je napadao’

Čula je da nije jedina. Zaposlenice su, prema saznanjima Provjerenog, nerijetko iz boksačeva ureda izlazile uplakane, no one nisu htjele pred kameru, pa čak niti anononimno. Strah je ipak jači.

“Znam da smo se dogovarale da se u 16 sati okupimo u uredu i da zajedno idemo doma, da ni jedna ne ostane sama s njim jer smo ga se bojale, da nam nešto ne napravi. Cure su mi pričale da ih je napadao. Svašta je radio”, govori žrtva.

Kaže da mu se se jedva odlučila suprotstaviti.

“Zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se desilo. Tata je htio da odmah idemo na policiju, ali mene je bilo strah i sram”, govori.

CURI SVE PRLJAVIJI VEŠ DAMIRA ŠKARE, OGLASIO SE I PREDSJEDNIK HAK-a: ‘Žao mi je te žene, ali vjerujem da ona nije jedina. On je u AK Siget i zakon i sud’

Djeca su plakala skupa samnom, a sin mi je rekao: ‘Mama, što nisam stariji da te zaštitim’

Ipak, skupila je hrabrosti. U ponedjeljak je otišla kod doktorice u želji da joj otvori bolovanje, ali liječnica je shvatila o čemu je riječ. Za nju dvojbe nije bilo – uslijedila je prijava policiji, a za žrtvu nova trauma jer su sve doznala i njezina djeca. “Plakali su skupa sa mnom. Riječi od malenog u autu su bile: ‘Mama, što nisam stariji da te zaštitim'”, rekla je.

Škaro, bivši saborski zastupnik, dobro povezan u svim sferama društva, brzo je doznao što se događa. Informacija o prijavi stigla je do njega samo nekoliko sati nakon što je žrtva izašla iz policije. “Tog dana kad sam otišla doktorici, kad je prijavila policiji, odmah tog dana oko 2:50 mi je stigla njegova poruka ‘Kako su ti djeca?'”, kaže žrtva koja se ni u jednom trenutku nije osjećala zaštićenom.

Kako navodi Provjerno, s razlogom je imala taj osjećaj. Silovanje se dogodilo 10. kolovoza. Dva dana poslije prijavila je policiji, a žrtva je s reporterom Provjerenog razgovarala 13. dan. Do tog trenutka, policija mu nije ušla u trag. Nisu ga čak ni telefonski kontaktirali, već mu je navodno putem tajništva autokluba poručeno da se javi policiji. Tri tjedna od prijave policiji, ekipa Provjerenog ponovno je razgovarala s žrtvom. U međuvremenu je policija za Škarom raspisala tjeralicu jer ga na poznatim adresama u Zagrebu nisu mogli pronaći. No, Provjereno je doznalo gdje je. Hrvatsku je napustio istog dana kada je silovanje prijavljeno policiji. Otišao je u Bosnu i Hercegovinu 12. kolovoza u 18:50. Uhićen je tek 4. rujna, kad se vratio u Hrvatsku.

PREDSJEDNICA SE OGLASILA O HDZ-OVCU ŠKARI: Osudila je nasilje i žene pozvala da prijave svaki njegov oblik

Ponudili joj 80.000 eura za šutnju?

Ali, za vrijeme boravka u BiH, kako tvrdi žrtva, bio je aktivan u pokušaju zataškavanja.

“Gospodin je naglasio u jednoj rečenici možemo li kako pomoći i ja sam to definitivno shvatila kao nekakvu pomoć financijsku ili nešto, da se cijeli taj slučaj zataška. Nakon toga se pojavljuje naš jedan zajednički poznanik koji mi je rekao da su ga kontaktirali. Otvoreno mi je to priznao i nudili su pozamašan iznos”, ispričala je žrtva. Za šutnju joj je ponuđeno 80 tisuća eura, a uslijedila je i jasna poruka ‘da je on vrlo jak i moćan čovjek, da prekinemo tu priču i da uzmem to što mi nudi i nastavim život sa svojom djecom’.

Damira Škaru ekipa Provjerenog uspjela je kontaktirati telefonski. Veza je ubrzo prekinuta, a Škaro se na telefon više nije javljao. Pozive je preusmjerio na ured Autokluba Siget, gdje je poručeno da će biti dostupan u četvrtak. No, on je u srijedu uhićen na graničnom prijelazu kada se iz BiH vraćao u Hrvatsku. Protiv Škare su podnesene dvije kaznene prijave – jedna za silovanje i druga za seksualno uznemiravanje. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.