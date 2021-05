MRZLI SE OPET ‘ZAPALIO’: Karlovački kriminalac pokušao pregaziti policajce, pucali na njega; Odležao je zbog još goreg incidenta

Okorjeli kriminalac Zdenko Mrzljak pokušao je pregaziti dvojicu karlovačkih policajaca nedugo nakon što je izašao iz zatvora zbog toga što je bacio bombu na – policajce

Niti 10-godišnji boravak u Lepoglavi nije dozvao pameti 43-godišnjeg karlovačkog kriminalca Zdenka Mrzljaka Mrzlog, koji je proteklog petka navečer “na piku” ponovno imao policajce. Naime, kaznu je odslužio zbog pokušaja ubojstva dvojice policajaca 2008. godine, kada je na njih bacio bombu revoltiran time što su zaustavili njegova prijatelja. Sada je, pak, u naselju Švarča pokušao pregaziti dvojicu interventnih policajaca, piše Jutarnji.

Policija ga zaustavila pucnjavom

Karlovačka policija o svemu šuti, no oglasilo se Županijsko državno odvjetništvo temeljem policijske prijave protiv Mrzljaka zbog pokušaja teškog ubojstva, prisile prema službenoj osobi te nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. Iz njihova se izvješća može iščitati kako je policija reagirala, jer je on na društvenim mrežama objavljivao fotografije s naoružanjem. Pronašli su ga u autu ispred kuće te mu naredili da izađe. No, on je umjesto toga krenuo unazad i vratima udario jednog policajca, koji se uhvatio za karoseriju. Vozeći naprijed-natrag pokušao ga je otresti, no onda je krenuo prema drugom policajcu.

Pokušao ih je obojicu pregaziti, no oni su izbjegli njegov nalet. Potom je počeo bježati, a ubrzo je svladan i to tako što su policajci pucali na njegov automobil. Potom su mu pretresli kuću i pronašli streljivo, ali ne i pušku kojom se hvalio. Na kraju mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, ali ne i zbog “opasnosti od ometanja kaznenog postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora”, pa će tužiteljstvo uložiti žalbu.

Vatreni Mrzli

Iako ga zovu Mrzli, on je itekako vatren u svojim okršajima. Prije 15 godina vježbao je gađanje kalašnjikovom po karlovačkim zgradama, a propucao je i auto jednog ugostitelja koji mu je potrubio da se makne s ceste. Deset godina zatvora je dobio zbog već spomenutog napada na policiju te još tri kaznena djela. U tom su ga procesu na Županijski sud u Karlovcu dovozili u bolničkom krevetu, jer ga je policajac u okršaju ranio u nogu i trbuh. Sucu je tada zaprijetio ubojstvom pitajući ga tko je on da mu sudu, a svog odvjetnika je optužio za urotu protiv njega.

Osim toga, Mrzljak ima oko 50 počinjenih kaznenih djela, a dok je ležao u Lepoglavi sudilo mu se i za devet drugih kaznenih djela, uglavnom krađa i provala. U zatvoru je dvaput pretučen. Najprije ga je Antun Ć. zalio kipućom vodom i izudarao po glavi i tijelu, da bi ga kasnije Ivica Š. prebio stolicom. Sada mu prijeti povratak u slično okruženje.