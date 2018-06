PIJAN I BEZ VOZAČKE SJEO U AUTO PA ZAMALO UBIO MAJKU S DVOJE DJECE: ‘Par zdravica sa žesticom i to me je vtrglo’

Pijani je vozač tijekom vožnje pao u alkoholnu komu, a zanimljivo je da uopće niti nema vozačku dozvolu. Majka koja je s djecom nastradala u toj nesreći kaže da se ona i djeca još oporavljaju od šoka.

Nakon što je 23-godišnjak s 3,79 promila alkohola u krvi u nedjelju skrivio prometnu nesreću između Đurđevca i Grkina u kojoj je ozlijeđena majka s dvoje maloljetne djece, za Podravski.hr je taj vozač ispričao svoju priču.

‘Sin se stalno budi uplašen i u suzama’

On je tijekom vožnje pao u alkoholnu komu, a zanimljivo je da uopće niti nema vozačku dozvolu. Majka koja je s djecom nastradala u toj nesreći kaže da se ona i djeca još oporavljaju od šoka.

‘Prije samog zavoja odjedanput se auto iz suprotnog smjera našao u mojoj traci i refleksno sam pokušala skrenuti, no sudar nisam mogla izbjeći. Mi smo se nakon udara zaletjeli u drvo. Aktivirali su se zračni jastuci i kako je sve bilo puno dima i prašine, bila sam u strahu da se auto nije zapalio. Mi još uvijek zbog šoka osjećamo posljedice nesreće, a najviše šestogodišnji sin koji se od nedjelje noću stalno budi s plačem i strahom. To je za njega velika trauma i pitanje je kad će se od nje oporaviti’, rekla je za Podravski.hr.

‘Ovo mi je dobra lekcija…’

Josip Kiš kaže da je svjestan što je učinio. Kaže da je toga dana počeo piti već rano jer je bio na proslavi prve pričesti.

‘Znate kako to već ide na takvim feštama. Društvo vas povuče i krene malo s rakijom za aperitiv, pa malo pive i vina, pa onda još pokoja zdravica sa žesticom i to me je “vtrglo”. Nikad se dosad nisam tako napio’, ispričao je i dodao da su mu ljudi na fešti rekli da takav ne sjeda za volan, no nije ih slušao. Sjeća se vožnje do izlaza iz Đurđevca, a potom je zaspao za volanom. Liječnici kažu da je to bila alkoholna koma, a iduće čega se Josip sjeća je bolnica.

‘Sestre su me budile i rekle mi što se dogodilo. Moje prvo pitanje bilo je kako su djeca. Nikad sebi ne bih mogao oprostiti da se njima nešto dogodilo. Hvala Bogu da je moja nepromišljenost i glupost imala sretan kraj. Sramim se zbog svega što se dogodilo i ovo mi je dobra lekcija da više nikad ne vozim pijan, a ni bez vozačke dozvole’, rekao je Josip Kiš i dodao da će pokušati što prije uštedjeti za popravak auta koje je oštetio, a nakon toga planira u autoškolu.