MRAČNA PROŠLOST HRVATA KOJI JE SILOVAO MLADU NJEMICU: Srušio ju s bicikla, odvukao u šumu, vezao za stablo i počeo iživljavanje

Osumnjičeni za silovanje mlade Njemice koja je biciklom putovala Europom seksualni je predator rodom iz Vrbovskog koji je radio u poznatom restoranu gdje je obrađivao i pekao janjetinu i odojke

Seksualni predator Siniša Adamić (44), koji je polovicu svog života proveo po popravnim ustanovama i zatvorima, osumnjičen je za silovanje 20-godišnje djevojke iz Njemačke koja je sama putovala na biciklu Europom. Zločin se dogodio u četvrtak u Skoblić Brdu, tri kilometra od Bosiljeva.

Adamić je rodom je iz Vrbovskog, a odnedavno živi u selu Varoš Bosiljevski, u posljednjoj kući zaseoka Štokani, 4,2 kilometra od mjesta zločina. Radio je u poznatom restoranu na staroj riječkoj cesti u samome mjestu gdje je obrađivao i pekao janjetinu i odojke. “Kažu da je bio dobar s nožem, uvijek je barem jedan nosio sa sobom”, piše Jutarnji list.

Iako je nekoliko godina radio za spomenuti restoran te se brinuo za nabavu janjaca, vožnju životinja na klanje i spravljanje na ražnju, vlasnik restorana demantirao je za Jutarnji list da je on njihov zaposlenik.

Kako se sve dogodilo?

Njemica je nakon noći provede u mjestu Jarče Polje pokraj motela na samoj obali Dobre, biciklom nastavila svoje putovanje, krenuvši put Bosiljeva starom riječkom cestom. Nakon samo jednog kilometra spustila se lijevo prema Vodenoj Dragi, vozeći manje prometnim i ljepšim seoskim putevima. Pokraj nje je prošlo bijelo dostavno vozilo bosiljevačkog restorana koje se okrenulo i prošlo u suprotnom smjeru. Vozač dostavnog vozila je to još jednom napravio, a ona nije znala tko i zašto to radi. Ipak, jedan je mještanin prepoznao vozilo te po njemu i vozača.

Kod skretanja za Lovački dom LD Družac prema njoj se zaletio nizak rastom i tjelesno krupni Siniša. Oborio ju je s bicikla te je odvukao u šumu. Malo dalje je vidjela dostavno vozilo parkirano uz rub puta. Privezao ju je za drvo, skinuo je i silovao. Iako je zapomagala nitko je nije mogao čuti. Nakon nekog vremena se zaustavio, ukrao joj novac i vrijednosti koje je imala sa sobom.

Susjed koji ga je ranije zapazio dok je vozio došao je do njegova vozila i pozvao ga uz pitanje što radi tu. Siniša se zbunio i rekao da ima crijevnu virozu pa je stao zbog nužde. Djevojka je tada iskoristila priliku i pobjegla preko drugog izlaza iz šume, potražila pomoć a ubrzo se u slučaj uključila policija.

Mračna prošlost

Njemica je završila u bolnici, a policija je otišla do bosiljevačkog restorana gdje su uhitili Sinišu koji im je već bio poznat po mračnoj prošlosti. U petak je odveden na ispitivanje u tužiteljstvo i na Županijski sud u Karlovcu, gdje mu je određen 30-dnevni istražni zatvor. Djevojka je u subotu vlakom iz Duge Rese otišla za Zagreb i potom kući.

Prije šest godina Jutarnji list je objavio ispovijest Karlovčanina Sanjina K. koji je tvrdio da ga je Siništa silovao u popravnom domu na Cresu.

“Tu je krenulo po zlu. Tu me silovao Siniša Adamić, čovjek s kojim ću se kasnije naći i u Turopolju te u Lepoglavi. On je i danas tamo na izdržavanju kazne – za silovanje. S njim i još jednim dječakom pobjegao sam iz doma. U nekakvoj napuštenoj štali za ovce pronašao sam bajunetu od puške M-48. Uzeo mi ju je. Potjerao me na kat u kućici i prisilio me s tom bajunetom. Prisilio je i drugog da skine gaće. Dok me silovao, ja sam njemu radio oralno. Bili smo isto godište, ali ja sam bio sitan, a on mi je držao bajunetu uperenu u leđa”, rekao je 2014. godine Sanjin za Jutarnji list.

Nakon izlaska na slobodu, iz tog razdoblja poznata su dva slučaja silovanja, za koja je bio osuđen na ukupno šest godina. Imao je prijava i za pokušaj ubojstva te za imovinske delikte, krađe i razbojništva. Poznat je i po otmici 15-godišnje djevojčice u svibnju 2007. godine. Tada je uz prijetnju skalpelom ugurao djevojčicu u Ford Orion ali je u lakšoj prometnoj nesreći sletio s ceste. Djevojčica je pobjegla, a on uhićen.