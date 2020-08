MOTORISTI NA ŠUMSKOM PUTU U ISTRI NALETJELI NA NEŠTO ZA ŠTO TVRDE DA JE SAJLA: ‘Ovo je pokušaj ubojstva’

‘Mislim da je vrijeme za intervenciju. I da se nađe ubojica dečka na Grobniku….što se čeka? Da još jedno dijete pogine?’

Tragedija koja se nedavno zbila u šumu u Jelenju kod Rijeke kada je motociklist poginuo jer je naletio na sajlu koja mu je doslovno odsjekla glavu, gotovo se opet dogodila. Ovoga puta u šumi u istarskom Lupoglavu. Kako prenosi Glas Istre, društvenim mrežama je počela kružiti fotografija dva prijatelja motorista u dobi od 16 i 20 godina, koji su na području Lupoglava, naletjeli na sajlu koja je bila razvučena preko šumskog puta.

“Ovo je pokušaj ubojstva i za to dotična osoba treba ići u zatvor. Mislim da je vrijeme za intervenciju. I da se nađe ubojica dečka na Grobniku….što se čeka? Da još jedno dijete pogine?”, komentirali su neki korisnici. Pojedini korisnici Facebooka komentiraju da nije riječ o sajli nego da se u predjelu lupoglavske općine polja ograđuju žicom kako stočarima ne bi pobjegle krave s paše. Spomenutu fotografiju je na Facebooku objavio Darko Ivaković, predsjednik off road kluba “Piva dvije” iz Sv. Ivana Zeline. On tvrdi kako su se u klubu organizirali kako bi istjerali pravdu i riješili probleme na koje već godinama nailaze.

“Objavljujemo fotografije o zamkama u šumama jer nam je cilj da se maknu. Tako sam dobio fotografiju iz Lupoglava. Kako ste me vi kontaktirali tako su mi se u međuvremenu javili mještani iz Lupoglava da se ne radi o sajli već o električnom pastiru koji ako se na njega naleti vozilom odmah pukne i ne bi mogao nikome naštetiti. Rekao sam im da ih razumijem, ali da oni moraju razumjeti nas, da smo u strahu nakon ovog nemilog događaja u Jelenju. I električnog pastira trebalo bi označiti nekakvim oznakama da bude vidljiviji”, rekao je Ivaković za Glas Istre.

Načelnik općine ne zna ništa o slučaju

Franko Baxa, načelnik lupoglavske općine tvrdi da sa spomenutim slučajem nije upoznat pa je za Glas Istre rekao da to nikada kod njih nije bilo i da nije dobio nikakvu prijavu mještana da im motoristi uništavaju puteve. Načelnik je istaknuo da u slučaju da se zaista radi o sajli, da je to onda za svaku osudu. Međutim, ako je riječ o električnom pastiru koji mještani koriste za obranu usjeva od divljači ili zaštitu stoke, onda je to nešto što se svakodnevno koristi u poljoprivrednoj proizvodnji. Baš kao i načelnik, i u PU istarskoj navode da nisu dobili nikakve prijave.

“Budući da iz same fotografije nije moguće utvrditi vrijeme i mjesto njenog nastanka, pozivamo osobe koje su izradile fotografiju da se jave policiji s više informacija kako bi policijski službenici mogli poduzeti potrebne radnje iz svoje nadležnosti. Također, pozivamo građane da u slučaju uočavanja ovakvih situacija odmah o tome obavijeste policiju na broj 192 kako bi policijski službenici mogli izaći na mjesto događaja, utvrditi sve činjenice i otkloniti moguću opasnost za sigurnost građana i imovine”, kazali su iz PU istarske.

‘Rade se tenzije, a u biti ih nema’

Poznati hrvatski enduro vozač Marko Prodan koji često vozi lupoglavskim područjem razgovarao je s Glasom Istre na ovu temu. On tvrdi da se rade tenzije tamo gdje ih nema.

“Već 16, 17 godina bavim se endurom. Prošao sam svakakve putove i nisam primijetio da je neko namjerno postavio sajlu. Jednom sam samo došao na špagu od konja. Kada sječu drva stave špagu preko ceste da konj zna da se treba okrenuti i vratiti natrag u šumu. Ne sviđa mi se kako sada svi percipiraju da su to namjerni napadi. Rade se tenzije, a u principu ih nema. Svugdje treba biti oprezan čak i kada se samo šećeš, rekao je te dodao kako u svakom slučaju postavljanje prepreka nije način na koji se rješavaju problemi. Ako ih ima, treba ih rješavati dogovorno”, veli Prodan.

Grad Buzet: Enduro je reguliran gradskom odlukom

Glas Istre piše da je enduro u sjevernoj Istri godinama pod povećalom javnosti jer stanovnici traže da regulira vožnja po privatnim terenima, šumskim i poljskim putovima. U živi javnosti se enduro posebno našao 2006. godine kada su mještani Velog Mluna od buzetskog Gradskog poglavarstva tražili zabranu prometovanja enduro motora po šumskim i poljskim putovima, privatnim parcelama i livadama. No, nisu prosvjedovali samo tamo nego i u Sv. Martinu.

Godinu dana nakon toga na Gradskom vijeću Buzeta donesena je odluka o uređenju prometa na buzetskom području. Tom odlukom zabranjuje se svaka enduro, off road, cross i druga motorizirana sportska vožnja na svim javnim površinama. Iznimka su posebno obilježene staze i površine i uz prethodnu suglasnost i odobrenje vlasnika.

