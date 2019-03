MORA PLATITI 120.000 KUNA DJEVOJCI KOJU JE SILOVAO: Zbog horora na autocesti oboljela od PTSP-a i odselila u Irsku

Nemili se događaj zbio u noći s 10. na 11. travnja 2006. godine na autocesti Zagreb-Varaždin kada je muškarac, vozeći 20-godišnjakinju kao suputnicu u svom osobnom automobilu, osjetio spolni nagon. Počeo ju je pipati.

Općinski građanski sud u Zagrebu nedavno je donio presudu prema kojoj muškarac iz Zagreba mora ženi koja ga je tužila zbog silovanja isplatiti 120.000 kuna odštete. One je tužbu podnijela zbog boli što joj ih je svojim bestijalnim činom nanio.

Bila je noć s 10. na 11. travnja 2006. godine. Na autocesti Zagreb-Varaždin muškarac je iznenada osjetio pohotu prema 20-godišnjakinji koju je vozio. Počeo dirati rukom u predjelu međunožja. Dok ga je odgurivala i izmicala se, čvrsto je primio njezinu ruku pokušavajući je ugurati u svoje gaće. Zatim je zaustavio vozilo, raskopčao svoje hlače i spustio ih zajedno s gaćama. Iako je djevojka plakala i molila ga da ju pusti muškarac ju je snažno držao za kosu i povukao joj glavu prema svojem međunožju. Tražio je da ga oralno zadovolji.

U automobilu ju prisilio na spolni odnos

Sve to je, zaustavivši vozilo na zaustavnom traku, još jednom ponovio inzistirajući da ga oralno zadovolji. Djevojka je i dalje plakala. I dalje se protivila nasilniku. No on ju je uspio razodjenuti. Najprije hlače i gaćice, a zatim i majicu i grudnjak. Dok se otimala počeo ju je dirati po intimnim dijelovima tijela, da bi u idućem trenutku legnuo na nju.

Budući da je tada potpuno savladao njezin otpor prisilio ju je na oralni seks. “Uporabom sile i prijetnje da će izravno napasti na njen život prisilio ju na spolni odnošaj čime je počinio kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa-silovanje”, stoji u obrazloženju presude.

Muškarac je u travnju 2007. godine prvostupanjskom presudom na Županijskom sudu u Velikoj Gorici proglašen krivim i osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine i osam mjeseci. No, Vrhovni sud je preinačio presudu te mu pravomoćnom presudom pooštrio kaznu osudivši ga na četiri godine.

Posljedice trpi u privatnom i poslovnom životu

Djevojka će kasnije na sudu opisati kako je zbog toga što joj se dogodilo proživljavala ogroman strah i dugo vremena nije izlazila iz kuće bojeći se za vlastiti život. Živjela je pod stalnim nadzorom i pratnjom roditelja i dečka, nije mogla spavati i svakodnevno je imala noćne more. Danima nije izlazila iz kuće, a kada je konačno izašla nosila je sa sobom suzavac i električni pištolj

Postala je emocionalno nestabilna i razdražljiva. O događaju kojim joj je uništeno samopouzdanje nije mogla pričati. Nije mogla učiti i normalno živjeti. Svjedočila je kako još uvijek trpi intenzivne duševne boli i probleme, a vještaci su joj dijagnosticirali post traumatski stresni poremećaj (PTSP). Posljedice, kaže osjeća i u privatnom i u poslovnom životu. Prije četiri godine zbog, kako tvrdi, pritiska okoline i straha od silovatelja, odselila je u Irsku. Kao odštetu za sve što je proživjela tražila je 200 tisuća kuna.

Osuđeni muškarac potvrdio je da između njih dvoje bilo intimnog kontakta, no ne onako je je to opisano u presudi kojom je osuđen na zatvorsku kaznu.

“Nije točno da je imala psihičkih problema. Pa 11 godina nije bila kod psihijatra, od prvog dolaska u lipnju 2006. pa sve do travnja 2017. godine”, pokušavao je uvjeriti sud kako problemi njegove žrtve u stvari nemaju baš nikakve veze s njim.

‘Nije odselila u Irsku zbog straha od mene’

Tvrdio je kako je u psihijatrijskoj ordinaciji dijagnozu dobila bez da ju je liječnik pregledao. Sve je, kaže, napisano prema riječima djevojčinog oca.

“Nije ona zbog pritiska okoline i straha od mene odselila u Irsku. Učinila je to poput desetina tisuća drugih građana Hrvatske zbog bolje egzistencije. Da me se bojala sigurno bi me prijavila policiji i ja bih završio u istražnom zatvoru, no to nije učinila. Doista ne znam zašto bih joj morao platiti odštetu”, branio se na sudu osuđeni silovatelj.

No, sud nije odbacio tužbu njegove žrtve, već joj je od traženih 200 tisuća dosudio 120 tisuća kuna odštete. Ključan dokaz bilo je psihijatrijsko vještačenje kojim je potvrđeno da djevojka doista pati od kroničnog PTSP-a kao posljedice silovanja 2006. godine.

‘Životna aktivnost trajno joj je smanjena’

“Simptomi su uzročno-posljedično vezani s događajem koji se zbio kada je imala nepunih 20 godina”, potvrdila je vještakinja opisujući koliku je bol djevojka trpila još mjesecima nakon silovanja. Duševne boli ostale svu sve do sada. Osim toga prekinula je studij prava, na poslu je, zbog nemogućnosti da radi, dobila otkaz, prekinula je dugogodišnju vezu, a nakon silovanja teško je ulazila u nove emocionalne kontakte i intimne odnose.

Cijela životna aktivnost joj se umanjila za desetak posto, zaključila je vještakinja, dok je sud donio presudu prema kojoj silovatelj svoj žrtvi mora platiti 120 tisuća kuna odštete.

