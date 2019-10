MONSTRUOZNI OČUH IZ SLAVONIJE: Pokćerku (16) davio kako bi je prisilio da guta drogu pa je silovao; pakao je trajao dvije godine

U optužnom aktu navodi se da je pokćerku silovao najmanje 15 puta i to od zime 2016. do ljeta 2017.

Gnjusan čin silovanja i drogiranja dogodio se u Slavoniji, točnije u Osijeku. Zločin je počinio muškarac tako što je više puta silovao pokćerku i prisiljavao ju da guta razne droge, a sada se žalio na produljenje istražnog zatvora, što je odluka jednog slavonskog županijskog suda. No, Vrhovni sud nije prihvatio njegovu žalbu, piše Glas Slavonije. U optužnom aktu navodi se da je pokćerku silovao najmanje 15 puta i to od zime 2016. do ljeta 2017. Budući da u Hrvatskoj ima privremeni boravak koji ističe 22. travnja 2019. te činjenice da je državljanin Srbije i BiH, prvostupanjski sud mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

“Činjenica da u Hrvatskoj nema reguliran status, sada je suočen s ozbiljnim optužbama za koje je, u slučaju dokazanosti kaznenih djela, moguća osuda na višegodišnje kazne, dovedena je u vezu s okolnošću da je državljanin zemalja koje vlastite državljane ne izručuju, upućuje na zaključak o postojanju onih osobitih okolnosti koje ukazuju na opasnost da će na slobodi napustiti teritorij Republike Hrvatske i postati nedostupan tijelima progona, i tako osujetiti vođenje ovog kaznenog postupka”, navodi prvostupanjski sud. Nakon provedenog ročista, s odlukama ovog suda slaže se i vijeće Vrhovnog suda.

JEZIVA ISPOVIJEST ZAGREPČANKE: ‘Mamu je tukao i silovao pa se ubila. Silovao mi je sestru, a htio je i mene. Krivite sustav’

Zlostavljanje počelo kada je djevojka navršila 16 godina

“Protivno žalbenim prigovorima, opravdanost daljnje primjene istražnog zatvora prvostupanjski sud s pravom nalazi, prije svega u načinu počinjenja okrivljeniku terećenih kaznenih djela. Naime, prema činjeničnom opisu optužnice okrivljenik se tereti da bi od zime, pa sve do lipnja 2016. godine kao očuh djeteta, tada tek s navršenih 16 godina, s kojim je živio u zajedničkom kućanstvu, iskoristivši što je supruga i majka oštećene žrtve s drugim teško bolesnim zajedničkim djetetom bila odsutna, u najmanje 15 navrata, prvotno radi njene bespomoćnosti, prisiljavao ju, začepivši joj nos da bi otvorila usta i mogla disati, da proguta drogu ecstasy ili speed, a potom, nakon što bi droga počela djelovati, na krevetu spavaće sobe silovao”, prenosi Glas Slavonije rješenje Vrhovnog suda.

Osim toga, muškarac se tereti da je kroz vrijeme od dvije godine, tijekom 2016. i 2017., istoj žrtvi u više navrata dao da konzumira droge kokain, speed i ecstasy. Drugostupanjski sud navodi da je način postupanja okrivljenoga i prema ocjeni tog suda, dokazuje upornost i odlučnost uz iskazan visoki stupanj kriminalne volje.

ZBOG ‘VIZIJE’, OTAC (80) SILOVAO KĆERI: Tjerao ih je na odnos sa psom i kolegama s posla

Žrtva živi s dvoje očuhove djece

“Kaznena djela počinjena su prema djetetu, pokćerki, s kojom je živio u zajedničkom kućanstvu i koju mu je supruga, za vrijeme svog odsustva zbog liječenja zajedničkog djeteta, povjerila na skrb i brigu. Uzimajući u obzir i duljinu inkriminiranog razdoblja, i brojnost protupravnjih radnji, kao i odnose povjerenja i ovisnosti žrtve koje je okrivljenik zlorabio, prvostupanjski sud s pravom zaključuje da ove okolnosti, ali i činjenica da žrtva živi s dvoje okrivljenikove djece, upućuju na neposrednu i konkretnu opasnost da će boravkom na slobodi okrivljenik nastaviti s činjenjem istih, ili istovrsnih kaznenih djela, ne nužno prema oštećenici. Žalbeni navodi koje ističe da je od kaznenih djela proteklo određeno vrijeme kroz koje je okrivljenik nastavio živjeti u istom kućanstvu, a inkriminirano ponašanje, prema optužbi, nije nastavljeno, kao i da danas živi u iznajmljenom stanu, dakle odvojeno od žrtve, ne dovode u sumnju pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja i osnovanost zaključka o daljnjoj potrebi primjene istražnog zatvora i po ovoj zakonskoj osnovi”, zaključak je Vrhovnog suda.

Isti sud smatra i da se daljnje otklanjanje opasnosti od ponavljanja djela na slobodu ne može ostvariti blažom mjerom, čak ni s 30.000 kuna jamčevine, koliko je muškarac ponudio za puštanje iz istražnog zatvora. Njemu prijeti kazna od tri do 15 godina zatvora zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode prema žrtvi posebno ranjivog zbog njezinih godina, prema članu obitelji i zbog silovanja. Kazna od jedne do 10 godina zatvora prijeti mu zbog drogiranja pokćerke, piše Glas Slavonije.

OVAJ JE GORI OD FRITZLA! Monstrum silovao kćer i dobio s njom šestero djece! ‘Isprao im je mozak, a onda je s njima radio što god je htio’