MAJKA MONSTRUM OSUĐENA NA 33 GODINE ZATVORA: Jastukom ugušila trogodišnjeg sinčića i bacila ga u more

Chiara Pašić nepravomoćno je osuđena na 33 godine zatvora.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Puli danas je donijelo presudu 33-godišnjoj Chiari Pašić, koja su 23. svibnja 2017. u stanu u Puli ubila svog trogodišnjeg sinčića, te ga potom bacila u more. Osuđena je na 33 godine zatvora. Presudu je podnijela hladnokrvno.

Kako javlja 24sata, iščekuje se presuda za njenu 15-godišnju pomagačicu.

Pašićkin odvjetnik kazao je kako je osuđujuća presuda bila očekivana, ali ne i da će ona iznositi 33 godine. Također je istaknuo kako će nakon primitka posanog otpravka uložiti žalbu na presudu zbog njene visine, ali i iz drugih razloga.



“Smatramo da su povrijeđena prava obrane, jer su neki po nama bitni dokazni prijedlozi od strane suda odbijeni, a koji se tiču upravo krivnje”, kazao je odvjetnik Ivica Senjak dodajući da nisu dobili priliku da dokažu kako postoje još neki razlozi koji bi utjecali na krivnju. S obzirom na to, za nejga je kazna za Pašić previsoka.

ŽENA KOJA JE UGUŠILA SINČIĆA (3) I BACILA GA U MORE IZVLAČI SE NA BOLEST? Evo što se događalo na sudu

U srijedu su, naime, iznesene završne riječi u postupku, a svoje su mišljenje iznijeli i vještaci pa je danas donijeta i nepravomoćna presuda 33-godišnjakinji.

Chiaru Pašić tužiteljstvo tereti da je sina, uz pomoć bivše štićenice pulskog Doma za odgoj djece i mladih, ugušila jastukom, a potom kako bi prikrila zločin dječakovo tijelo odvezla do obale i bacila u more. Nekoliko sati nakon toga prijavila je dječakov nestanak, a potom je sama drugi dan policajce odvela do tijela.