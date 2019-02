ODVJETNIK O MONSTRUMU KOJI JE DJECU BACIO S BALKONA: ‘Za svako dijete će dobiti do pet godina’

Sedmogodišnja djevojčica najteže je ozlijeđena. Ima brojne ozljede glave i grudnog koša, stavljena je na mehaničku ventilaciju

Josipu Rođaku (54) koji je svoje četvero djece bacio s balkona prijeti kazna zatvora u trajanju od tri do dvanaest godina, rekao je zagrebački odvjetnik Milivoj Žugić.

“On će svakako biti osuđen, a to što se sam prijavio ne vjerujem da će u ovom slučaju biti olakotna okolnost jer je svoje djelo dovršio, odnosno bacio je djecu s balkona. Teoretski ne bi trebao biti određen pritvor jer nema elementa bojazni da će utjecati na svjedoka. Ipak, zbog samog djela javnost će raditi pritisak pa vjerujem da će ga i pritvoriti. Svakako će biti izrečena mjera poput zabrane prilaska djeci”, rekao je odvjetnik Žugić za 24sata.

Tretirat će se kao četiri kaznena djela

Na pitanje hoće li za svako dijete snositi kaznu, odgovorio je: “S obzirom da je bacao jedno po jedno dijete, tretirat će se to kao četiri djela sa dvije teške kvalifikatorne okolnosti. Jedno je što je to napravio bliskim osobama, a drugo što je to napravio ranjivoj skupini odnosno djeci. To znači da će za svako djelo biti kažnjen s kaznom zatvora od tri do pet godina”, zaključio je odvjetnik.

Sedmogodišnja djevojčica stavljeno na mehaničko disanje

Od četvero djece, troje ih je teško ozlijeđeno, a najteže 7-godišnja djevojčica koja je na odjelu intenzivne medicine zadarske bolnice stavljena na mehaničko disanje, a kada joj se stanje stabilizira razmišlja se o njezinom transportu u Zagreb, izvijestili su u četvrtak zadarski liječnici.

Dvije djevojčice nalaze se u jedinici intenzivne skrbi, a ostalo dvoje djece na kirurgiji, objavili su liječnici Opće bolnice Zadar na konferenciji za medije.

“Sedmogodišnja djevojčica najteže je ozlijeđena. Ima brojne ozlijede glave i grudnog koša, tako da smo nju morali staviti na mehaničku ventilaciju. Ona je obrađivana do sada, no još uvijek nije stabilizirana, pa smo i u kontaktu s Ministarstvom zdravstva i u planu nam je, kada se ona stabilizira, njezin transport prema Intenzivnoj jedinici za djecu na KBC-u Rebro”, rekao je voditelj odjela za intenzivnu medicinu Edi Karuc.

Drugu curicu čeka operacija

Dodao je da je druga, osmogodišnja djevojčica, koja se također nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, pri svijesti i stabilizirana.

“Za nju se sutra planira operativni zahvat”, izjavio je Karuc.

Dvoje djece na kirurgiji

Pročelnik službe za kirurgiju Saša Pavić potvrdio da su drugo dvoje djece, dječak od tri i djevojčica od pet godina, smješteni na odjelu kirurgije.

“Djevojčica ima lakše tjelesne ozlijede, uglavnom ima ogrebotine po licu i nagnječenje grudnog koša. Dječak je također stabilno, no na kontrolnim snimkama pojavilo mu se nešto zraka u grudnoj šupljini, što znači da vjerojatno ima povrijeđeno pluće. To je minimalna količina pa se tu ne mora sada ništa raditi, ali to spada u teške tjelesne ozljede”, kazao je Pavić.

Ravnatelj zadarske bolnice Željko Čulina potvrdio je da je djecu posjetila majka, a da je u bolnicu došla u pratnji djelatnice Centra za socijalnu skrb.

Liječnici su rekli da će joj boravak s djecom biti omogućen koliko zdravstveno stanje djece to bude dopustilo.