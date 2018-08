U MEĐIMURJU PSIĆU IZREZUCKALI UŠI: U groznom je stanju, ljudima koji se brinu za njega treba vaša pomoć

Radnici azila osigurali sabirno mjesto za pomoć u Zagrebu i Rijeci, za one koji nisu iz Čakovca

Voditeljica azila u Čakovcu, Aleksandra Hampamer, objavila je snimku psića kojeg je netko jako mučio. Desetomjesečni pas spašen iz međimurskog romskog nasljea ima izrezane uši, zatvorene oči i generalno je u jako lošem stanju.

Stotine pasa čeka spas u skloništu

Na stotine pasa već je ušlo u sklonište koje vodi Hamparer te im je potrebna sva moguća pomoć – prije svega u privremenim smještajima, a onda i u hrani, lijekovima, kućicama, dekama, ručnicima…

Potrebna je sva moguća pomoć

“Maleni je kod mene, bili kod veterinara, dobio nexgard, prazinon, antibiotik, kapi i mast za oči, okupan u peroxidermu, izvađena krv, užasno kašlje, jedno oko je izgubljeno, za drugo ćemo se pokušati izboriti. Uši su kompletno nareckane po rubovima, ali će zacijeliti. Jeo je i sad spava. Za njega i sve njih, a na stotine ih je već ušlo u naše sklonište, potrebna nam je sva moguća pomoć.

Škarama su mu nasjeckali uši, poluslijep, jedno oko možda spasimo, ima jedva deset mjeseci, a zubi svi zglodani, hropće, demodex, ali je jeo. Pitate me kako izdržim. Izadjem na trenutak i isplačem se. Danas me ovo sasulo, a tek ostali. Sve užas do užasa…”, kazala je.

Aleksandra Hamparer kaže kako su radnici azila osigurali sabirno mjesto u Zagrebu i Rijeci, za one koji nisu iz Čakovca. Podaci za donaciju su: HR3323400091116025375, ZEU Prijatelji životinja i prirode Čakovec, model 02 i poziv na broj 888.