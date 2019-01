MONSTRUM UHVAĆEN NAKON 2 GODINE TORTURE: Nije se mirio s prekidom pa je mučio žrtvu, na njoj je zaradio više od 100.000 kn

Osim što ju je tukao i silovao, ženu je tjerao i da prodaje svoje tijelo za novac, koji joj je onda oduzeo

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 57-godišnjeg muškarca koji je dvije godine silovao i maltretirao ženu koja je s njim odlučila prekinuti intimnu vezu.

Prijetio ubojstvom nje i njezine obitelji

Muškarac je od rujna 2016. do studenog 2018. u Čakovcu i Zagrebu, nakon što je žena pokušala prekinuti s njim, zahtijevao da nastave vezu i zaprijetio da će poslati eksplicitne fotografije i snimke njezinoj obitelji te da će i nju i obitelj ubiti, a njihov dom dići u zrak.

Tjerao ju na prostituciju

Tijekom tog vremena u više navrata je fizički napadao ženu te je silovao. Također je od siječnja 2017. do studenog 2018. godine na internetu objavljivao oglase za pružanje seksualnih usluga i dogovarao s većim brojem muških osoba da im oštećenica za iznose od 500,00 do 1.000,00 kuna pruža seksualne usluge u njegovom stanu u Čakovcu i u Zagrebu, što je ona i činila u strahu zbog fizičkih napada okrivljenika i prijetnji. Primljeni novac je predavala njemu, a on je na njoj tako zaradio više od stotinu tisuća kuna.

Okrivljenik se nalazi u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke u istrazi i opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.