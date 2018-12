MONSTRUM NAKON 13 GODINA ROBIJANJA OPET SILOVAO: ‘Od tog dana moja kći plače i ne izlazi iz kuće’

‘Kad je kći silovana, prvo je otrčala svojoj sestri. Odmah smo pozvali policiju. Pozlilo joj je pa je pozvana i Hitna. Dali su joj injekciju, nakon čega je odvezena u bolnicu na pregled. Bilo je oko 1 sat nakon ponoći, a tek ujutro je vraćena kući. Kći je netom bila završila srednju školu. Točno mjesec dana nakon što je navršila 18 godina brutalno je silovana. Od tog dana dosta se promijenila…’

Nakon što je 13 godina odrobijao zbog silovanja maloljetnica višestruki seksualni prijestupnik odlučio se smiriti, no to mu nije pošlo za rukom jer je 2016. ponovno brutalno silovao netom punoljetnu djevojku. Tada je ponovno pravomoćno osuđen na deset godina zatvora, a ona ga je dok je ležao u zatvoru tužila i zbog povrede duševnog zdravlja, časti i dostojanstva.

Kako se nije odazivao na suđenje, Općinski sud u istočnom dijelu Hrvatske stoga je nepravomoćno presudio da svojoj žrtvi mora isplatiti 150.000 kuna s kamatama, ali i nadoknaditi joj 12.000 kuna sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Iskaz žrtvine majke

“Kad je kći silovana, prvo je otrčala svojoj sestri. Odmah smo pozvali policiju. Pozlilo joj je pa je pozvana i Hitna. Dali su joj injekciju, nakon čega je odvezena u bolnicu na pregled. Bilo je oko 1 sat nakon ponoći, a tek ujutro je vraćena kući. Kći je netom bila završila srednju školu. Točno mjesec dana nakon što je navršila 18 godina brutalno je silovana. Od tog dana dosta se promijenila. Ne izlazi, ne druži se s vršnjacima, nema dečka, odbija ići psihijatru jer kaže da nije luda. Ne želi pričati o tom događaju.

Pokušavali smo je uključiti u razne druge pomoći i terapije, ali bezuspješno. Pokušali smo je motivirati da nađe posao i ode raditi na more, ali ni to nije prihvatila. U razgovoru mi je rekla da su se svi odmakli od nje kao da je ona kriva za to što se dogodilo. Pričala mi je to u suzama”, ispričala je žrtvina majka na sudu kroz suze dodajući kako kći još uvijek živi s roditeljima i pomaže sestri u čuvanju djece.

Što je utvrdio psihijatar?

Vještaj psihijatar utvrdio je kako je djevojka tijekom događaja trpjela jaku fizičku bol i jak primarni strah što je kasnije prouzrokovalo PTSP zbog kojeg pije psihofarmake. Cijeli događaj uzrokovao je umanjenje životnih aktivnosti za 20 posto te da je sekundarni strah prisutan i danas, ali da će biti prisutan i u budućnosti.

Silovatelj (49) iza sebe ima osuđujuće presude za dvije maloljetnice i jednu punoljetnu osobu te jednu za bludne radnje. Tijekom suđenja u kojem je osuđen na 12 godina (Vrhovni sud kasnije je povisio na 13) nekoliko mu je osoba pokušalo dati alibi u sudnici. Riječ je o dvije žene koje su tvrdile da su bile s njim u vrijeme kada su se dogodila silovanja.

Osuđeni 49-godišnjak je inače po zanimanju bravar i otac dvoje djece. U zatvoru je sjedio i zbog krađe i to devet mjeseci, potom zbog izazivanja prometne nesreće pet mjeseci, uz dvije godine uvjeta, te zbog prijevare godinu i dva mjeseca. Pola života proveo je po zatvorima, a pojavio se i u ulozi svjedoka na suđenju Branimiru Glavašu, piše Jutarnji list.