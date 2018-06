MONSTRUM IZ ZADRA DIVLJAČKI ISTUKAO DJEVOJKU, A SADA TVRDI DA JE ONA BILA NAMETLJIVA: ‘Imao sam blackout’

Iz policije su rekli da u Kovačevićevom stanu nisu pronašli oružje

Nakon što je 18-godišnja djevojka završila u bolnici s teškim ozljedama glave i lica kada ju je 31-godišnji Darko Kovačević Daruvarac premlatio u jednom zadarskom kafiću, otkriveno je da je on već otprije poznat policiji po nasilnom ponašanju, a navodno je pretukao već nekoliko žena.

Majka žrtve kaže da ga policija štiti

On je 18-godišnjakinju navodno vidio u društvu nepoznatog muškarca nakon čega ju je pratio do kafića u kojem ona radi. Prvo ju je napao verbalno, a zatim i fizički, a navodno je izrekao i prijetnje njezinoj obitelji. Kad je djevojka otišla u WC, on je krenuo za njom i istukao je šakama i glavom joj udarao o umivaonik, a zatim pobjegao. Policija ga je pronašla iduće jutro, završio je u istražnom zatvoru, nakon čega mu je određen jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Nadzorne kamere su snimile kako su ozlijeđenu djevojku iz lokve krvi u toaletu izvukli djelatnica i jedan gost kafića. Završila je u bolnici s teškim ozljedama lica i glave.

Ta je 18-godišnjakinja njegova bivša djevojka, a razlog svega je navodno ljubomora. Djevojka i njezina majka su medijima ispričale kako je Darko Kovačević povezivan i s drugim nedjelima, konzumacijom kokaina i posjedovanjem oružja, a rekle su i da ga je policija godinama štitila jer je surađivao s njima. Ipak, policija navodi da je protiv njega do sada podneseno oko 40 kaznenih i prekršajnih prijava, piše Jutarnji list.

“Policija nema komentare na izjave oštećenice i njezine majke u medijima. U tijeku je istražni postupak i nakon toga ćemo znati za što će privedeni biti optužen”, rekao je glasnogovornik zadarske policije Elis Žodan.

Vidio ju je na plaži s prijateljem i pretukao, ona kaže da ga nije varala

On je iznio svoju obranu, a kako piše Jutarnji list pozivajući se na izvore bliske istrazi, potvrdio je da mu je žrtva bivša djevojka i rekao da se nametljivo ponašala prema njemu. Tijekom premlaćivanja je navodno imao ‘black out’. Djevojka je rekla da su oni bili u vezi do samog trenutka kad ju je premlatio. Navodno ju je na plaži vidio s prijateljem i poludio od ljubomore, a ona ističe da nije varala dečka.

Policija izjave majke pretučene djevojke nije htjela komentirati. Rekli su tek da je istražni postupak u tijeku, nakon čega će se znati za što će Kovačević biti optužen. Glasnogovornik zadarske policije ističe i da je policija nasilnika privela manje od 24 sata nakon počinjenja kaznenog djela te da su u medijima pokušavali zaštititi žrtvu i njezin identitet. Iz policije su rekli i da u Kovačevićevom stanu nisu pronašli oružje.

