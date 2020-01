MLADU POLICAJKU ŠEF SEKSUALNO UZNEMIRAVAO CIJELU NOĆ: Oslobođen je jer je to učinio ‘samo jednom’, ona morala platiti 6000 kn

Osim što je policajac oslobođen optužbe, uznemiravana žena mora platiti troškove kanznenog postupka, a i dužna je nadoknaditi nužne izdatke okrivljenika te nagradu za njegovog branitelja u iznosu koji će biti određen posebnim rješenjem

Na području Policijske postaje Bajakovo u veljači 2016. godine mladu je policajku cijelu noć seksualno uznemiravao njezin šef. Njezin nadređeni je oslobođen krivnje na vukovarskom Općinskom sudu iz vrlo bizarnog razloga, a on glasi: “spolno uznemiravanje dogodilo samo jednom”. Anica Filipović, sutkinja Općinskog suda u Vukovaru u presudi je navela da je postojanje ovog kaznenog djela da se spolno uznemiravanje ponovi barem jednom i da je proizvelo strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje i da su ponašanja neželjena osobi kojoj su upućena i da ta ponašanja smatra zadiranjem u privatnost. Za Index je dobro upućeni izvor iz policije otkrio da je protiv tog policajca proveden disciplinski postupak u kojem je proglašen krivim. Umjesto otkaza, otišao je u mirovinu. Inače, otkaz bi dobio u slučaju da je bio osuđen.

“Presuda je pravomoćna, proveden je i disciplinski postupak u policiji protiv njega i tu je proglašen krivim pa je odmah otišao u mirovinu kako ne bi dobio otkaz, u slučaju da ga je Općinski sud kasnije proglasio krivim. Međutim sud ga je oslobodio, a oštećena policajka nije podnijela žalbu jer je sve skupa predugo trajalo i već ju je previše koštalo. Troškovi bi joj bili preveliki da je nastavila s tužbom. Dosad je potrošila već preko 6000 kuna”, rekao je izvor iz policije Indexu.

Novinari su MUP-u poslali upit u vezi optuženog policajca, provođenja disciplinskog postupka i odlaska policajca u mirovinu.

‘Spolno uznemiravanje se ponavljalo jer je trajalo cijelu noć’

“Ona je podnijela kaznenu prijavu na Općinskom državnom odvjetništvu i to je bilo odbačeno. Potom je imala 8 dana pravo za pokretanje privatnog kaznenog progona i tad mi se obratila. Pokrenula je progon u svojstvu oštećenice kao tužiteljice. Prvo smo išli prema Županijskom sudu i tražili provođenje prvih dokaznih radnji, to je ispitivanje okrivljenika i predložili smo i ispitivanje nje, njenog šefa iz Varaždina koji je bio s njom na Bajakovu, a ispitani su bili i policajci koji su bili u ophodnji, oni su posredni svjedoci. To je sve provedeno pa sam podigla optužnicu u njeno ime. Prvi put nam je optužnica odbačena, zatim sam napisala žalbu koja je usvojena i vraćeno je sve na početak i optužnica je potvrđena. Imali smo samo jedno ročište i to u studenom 2019., a sutkinja je tri dana nakon toga donijela odluku”, rekla je Indexu odvjetnica mlade policajke, Željka Mance.

Odluku suda odvjetnica Mance komentira riječima da je uznemiravanje trajalo cijelu noć i da je logično da je riječ o kaznenom djelu spolnog uznemiravanja, no da je sutkinja drugog mišljenja. Odvjetnica ističe da sutkinja Filipović ima pravo na to, no da je njezina klijentica odustala od žalbe jer cijeli proces predugo traje. Osim toga, navodi odvjetnica, uznemiravanje se dogodilo 2016., a presuda je stigla krajem 2019. Govori da je njezinoj klijentici sve skupa teško palo, osobito jer je sve ostalo na njoj, a djevojka nije imala snage za daljnju borbu.

Osim što je policajac oslobođen optužbe, uznemiravana žena mora platiti troškove kanznenog postupka u paušalnoj svoti od 800 kuna. K tome, dužna je nadoknaditi nužne izdatke okrivljenika te nagradu za njegovog branitelja u iznosu koji će biti određen posebnim rješenjem.

Svjedočenje policajke

“Oko 00.10 sati dok je s okrivljenikom bila u vozilu pitao je je li joj se XY upucavao, je li s XY imala za vrijeme ophodnje spolni odnos, pa je onda pričao o prijevarama, a kad je i dalje ustrajao u toj temi, počela ga je ignorirati i uzela je svoj mobitel. Okrivljenik je i dalje inzistirao na takvom razgovoru i više puta joj je ponovio: “bilo bi dobro da radiš, dobivaš dnevnicu i jebeš se u isto vrijeme.”

Spustio je sjedište u ležeći položaj i tražio je od nje isto te je pojačao grijanje u vozilu te joj rekao da skine jaknu ako joj je vruće, nagnuo se prema njoj, rukom je dirao i prelazio po lijevoj nozi u predjelu bedra, hvatao je za lijevo koljeno, pričao da je bivši specijalac. Tražila je da prestane s takvim ponašanjem i micala je njegove ruke sa sebe, a on se u jednom trenutku podigao iz ležećeg položaja i nagnuo prema njoj, rukom je uhvatio u predjelu brade i pokušao okrenuti licem prema sebi kako bi je poljubio, te ga je rukom odgurivala od sebe, govorila da ne želi to i da prestane s tim. Potom joj je govorio da ima vremena sve do 6.00 da se predomisli i da je on uporan i da dobije sve što želi, a nakon toga je i to jer nije znala kako da se obrani, izašla iz vozila i zadržala se napolju desetak minuta. Okrivljenik je onda izašao iz vozila i rekao je da se vrati u vozilo i da je on više neće dirati. Kad se u vozilo vratila oko 2,00 skinula je zimsku jaknu i istu stavila preko svojih nogu kako bi se zaštitila.

Okrivljenik je zaspao, a kad se probudio izašao je iz vozila mokriti i po povratku rekao joj je da mu je mogla pomoći u “pišanju”. Nakon toga ponovno je nagovarao da s njim ima seksualni odnos i da imaju još tri sata vremena za slučaj da se predomislila, a sve ovo ponavljao je još nekoliko puta pri tom govoreći da je ženskaroš, da se najebao pički, da redovito vara ženu, da je njemu svaka žena lijepa, ali da njega zanima da li je pička uska ili široka i na koji način bi njene sise stajale u njegovoj ruci, da ne vjeruje da joj ne fali seks na terenu i u više navrata ponavljao je da će se kajati ukoliko s njim ne bude imala odnos.

Ispitivao je o veličini grudnjaka te govorio da bi bilo dobro da on s rukom isproba njene grudi, da mu se najviše svidjela njena crna kosa, zelene oči i mala sportska napeta guza te je pitao stidi li se svog tijela i zbog čega neće da se skine i pokaže mu tijelo i s istom odnosno sličnom pričom nastavio je sve do 6.00 sati kad su otišli na raskrižje gdje su se sreli s ophodnjom u sastavu… Na raskrižju su se zadržali desetak minuta, svi su izašli iz vozila, kolege su komentirale da su stakla na službenom vozilu u kojem je bila s okrivljenikom zamagljena na što se okrivljenik podsmjehivao govoreći: “možda je bilo nešto”. Nakon toga uputila se s okrivljenikom u postaju predati smjenu, a za vrijeme vožnje rekao je da će sada svi misliti da su se jebali.

Po dolasku u postaju predala je smjenu te je svom neposrednom rukovoditelju rekla da je radila smjenu s okrivljenikom, a po povratku u vojarnu budući se osjećala jako loše, poniženo i uvrijeđeno izvijestila je svog neposrednog rukovoditelja nakon čega su događaj prijavili policijskim službenicima”, stoji u svjedočenju policajke.

Policajac tvrdi da nije kriv

Policajac koji je također iste večeri bio na terenu na sudu je svjedočio kako je naknadno čuo za to što se kolegici dogodilo. Pitao ju je je li to istina na što mu je ona potvrdno odgovorila. I rukovoditelj policajke potvrdio je da je došlo do podnošenja kaznene prijave za spolno uznemiravanje. No, optuženi policajac sve opovrgava i govori da je obiteljski čovjek.

“Te večeri mi je rekla da joj je drugi kolega nudio spolni odnos. Ostalo vrijeme razgovarali smo o obiteljima i bračnim problemima. Bili smo četiri-pet sati u automobilu i moguće je da sam ju koji put slučajno dodirnuo”, rekao je optuženik.