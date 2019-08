MLADOG FRANJEVCA NEMA VEĆ DANIMA, NESTAO JE BEZ TRAGA: Nije uzeo osobne stvari, a njegov mobitel pronađen je ispred župnog ureda

Fra Igor Barišić nestao je u srijedu, zabrinuti župljani ništa ne znaju, osim da je ove nedjelje trebao preuzeti službu u Iloku

Još uvijek se ne zna ništa o fra Igoru Barišiću, župniku župe svetog Bartola u Hrastovici, pokraj Siska. On je nestao u srijedu i otada mu se gubi svaki trag. Zna se samo da je otišao u tamnoj majici kratkih rukava, donjem dijelu trenirke i tenisicama. U nacionalnoj evidenciji nestalih osoba navodi se kako je visok 170 centimetara te je slabije tjelesne građe. Ima smeđu kosu i oči.

Župljani u Hrastovici zabrinuti su zbog njegovog nestanka. Navodno nije uzeo niti osobne stvari, a automobil mu je pronađen ispred župnog ureda u Petrinji, piše Večernji.

Ni majka, ni brat ništa ne znaju

“Fra Igor nije obavijestio ni o čemu ni svoju obitelj, tako da ni majka ni brat ne znaju ništa o njemu. Svi smo u šoku i strepimo da mu se nešto nije dogodilo, a informacije nemaju ni njegovi fratri”, kažu župljani.

Fra Igor Barišić rođen je 12. veljače 1981. u Slavonskom Brodu, a bio je svećenik Franjevačke provincije svetog Ćirila i Metoda. Nakon svećeničkog zaređenja služio je kao vikar u zagrebačkom Sigetu, Požegi i Našicama. Prije tri godine preuzeo je župu svetog Bartola u Hrastovici, odakle je premješten u Ilok. Službu je trebao predati upravo ove nedjelje fra Draganu Grizelju, no do toga nije došlo. U Sisačkoj biskupiji ne znaju je li to bio mogući motiv njegova nestanka.

“Ništa nije slutilo na to, jer smo nedavno razgovarali o tome i ni po čemu se nije moglo naslutiti da mu ne odgovara premještaj u Ilok, gdje je trebao preuzeti službu župnoga vikara u župi u kojoj također služe franjevci. U njegovoj franjevačkoj provinciji, sa svima s kojima smo razgovarali, također ne znaju ništa o motivima njegova nestanka. Svi zajedno jako smo zabrinuti”, rekli su iz biskupije.

Mole za njegov pronalazak

Sisački biskup, monsinjor Vlado Košić u nedjelju je predvodio euharistijsko slavlje u Hrastovici, povodom obilježavanja blagdana svetog Bartola te uveo u službu fra Dragana Grizelja, također svećenika Franjevačke provincije svetog Ćirila i Metoda.

“Na misi sam pozvao na molitvu i molim da ga živoga pronađemo i nadamo se da mu se ništa nije dogodilo. Čudno nam je da je tako otišao bez pozdrava, jer je zabrinuta i njegova redovnička zajednica i provincijal i subrat koji ga je naslijedio te ja kao biskup i župljani. To je sve što vam mogu reći, jer više od toga ni sami ne možemo sebi objasniti”, rekao je biskup Košić.

Policija moli da svi koji nešto znaju o nestanku svećenika nazovu 192, posjete najbližu policijsku postaju ili pošalju e-poruku na nestali@nestali.hr.