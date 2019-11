MLADIĆA (19) KOJI DIVLJA MOTOROM PO SPLITU NEĆE KAZNENO GONITI? On samouvjereno: ‘Ja sam korak ispred drugih vozača’

Tužiteljstvo je podnijelo optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu te predložilo da se mladiću odredi pritvor jer postoji strah da će ponoviti prekršaje

Adrian P. (19) koji svojim motorom divlja splitskim ulicama pa sumanute vožnje snima i stavlja na svoj vlog na YouTubeu uznemirio je javnost upravo svojom vožnjom. Ne mora se ni naglašavati da je ono što Adrian čini opasno, a iz Općinskog državnog odvjetništva u Splitu za Jutarnji list kažu da su pregledali kaznenu prijavu policije te dostavljene priloge i nisu utvrdili da su prijavljenim postupanjem ostvarena sva bitna obilježja kaznenog djela iz članka 226 Kaznenog zakona. Tužiteljstvo je podnijelo optužni prijedlog nadležnom Prekršajnom sudu te su predložili da se mladiću odredi pritvor jer postoji strah da će ponoviti prekršaje.

Sudac je prijedlog prihvatio pa će Adrian idućih mjesec dana provesti u pritvoru. Podsjetimo, Adrian je objavio snimku na kojoj juri svojim Suzukijem, koji inače od milja zove “Suzana”, 200 kilometara na sat, prolazi korz crveno svjetlo na semaforu, provlači se između automobila, prelazi preko pune linije na kolniku, vozi po nogostupu, pješacima viče da se maknu, pored jedne škole vozi 150 na sat… U nešto više od 24 minute koliko je na snimci trajala njegova vožnja, počinio je više od 80 prometnih prekršaja.

Roditelji ne podržavaju kako vozi

“Dosad to nikome nije smetalo, nikad nije bilo problema. Sad su svi ogorčeni pa sam maknuo video. Volim automobile i motore. Ugrožavam li ljudske živote? To se tako po snimkama može tumačiti jer ispada da ja letim kao muha bez glave, ali drukčije sve izgleda uživo. Gdje je riskantno, poštujem prometna pravila, ali ne na legalan način, nego na način koji je u mojoj glavi. Uglavnom proklizavam s gumama, vrtim se na boku. Sitni su to prekršaji. Platim kaznu i idem dalje. Dosad sam ih skupio desetak. Ali nikad me neće uhvatiti da vozim pijan, a kamoli prebrzo. Nisam imao ni prometne nesreće jer predviđam situacije, korak sam ispred drugih vozača”, rekao je Adrian P. za Jutarnji list.

Dodao je da njegovi roditelji ne podržavaju njegove lude driftove, a da novac koji zaradi radeći na sezoni potroši na automobile, motore i plaćanje kazni. Pogledali smo komentare ispod Adrianovog videa na YouTubeu i vidjeli da nitko ne podržava ono što on radi i način na koji vozi, a ovo su neki od njih:

