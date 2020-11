MLADIĆ USPANIČIO OSIJEK: Mahao plastičnim pištoljem kod pješačkog mosta, interventna policija blokirala cijelo područje

Jedan je mladić mahao pištoljem kod osječkog pješačkog mosta te time digao gotovo cijelu policiju na noge

U subotu oko 16 sati, mladić u dvadesetim godinama svog života na noge je podigao gotovo cijelu osječku policiju. Naime, on je mahao pištoljem po promenadi, jer je navodno bio nezadovoljan time što zbog radova ne može prijeći preko pješačkog mosta.

Policija je, doznaje Glas Slavonije, dobila dojavu da se kod pješačkog mosta nalazi osoba koja galami, maše pištoljem i prislanja si ga uz glavu. U nekoliko minuta su temeljni i interventni policajci iz svih smjerova blokirali cijelo područje od Tvrđe do Iktusa, a otišli su i na drugu obalu.

“Vraćala sam se sa psom iz šetnje i vidjela sam policajca sa psom kako ide kroz park, dok su dvojica policajaca otišla prema Europskoj aveniji. Susjed mi je ispričao kako je parkirao vozilo na parkiralištu kod pješačkog mosta i vidio dvojicu policajaca s pištoljima u rukama kako stoje iznad neke osobe. Već je bilo dosta mračno pa nije vidio radi li se o mlađoj ili starijoj osobi”, ispričala je jedna svjedokinja.

No, kad su došli do mladića, on je mirno sjedio, a nije niti imao pištolj kod sebe. Ipak, odveli su ga u policijsku postaju i zadržali na ispitivanju šest sati. Još uvijek traje istraga o incidentu, jer nije poznato kada i kako je mahao pištoljem, kojeg su policajci na kraju pronašli i otkrili da se radi o – igrački.