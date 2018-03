MLADIĆ SE SPASIO IZ AUTOMOBILA NAKON SLIJETANJA U HLADNU RIJEKU: Rukom je uspio razbiti staklo i izaći na obalu

Uspio se brzo snaći pa je rukom razbio staklo prozora na automobilu jer se ono nije moglo spustiti. Tako je uspio izaći iz auta i hladne rijeke i doći do obale.

Mladić iz Duge Rese noćas je doživio prometnu nesreću u kojoj je automobilom sletio u rijeku Dobru u Maletićima. Nakon slijetanja u hladnu rijeku, 21-godišnjak se uspio spasiti iz automobila razbivši staklo.

Nesreća se dogodila nešto iza ponoći na županijskoj cesti Jarče Polje – Novigrad, javlja Radio Mrežnica. Nakon zavoja je izgubio nadzor nad automobilom, okrznuo zaštitnu ogradu i nakon pedeset metara završio u rijeci. Srećom, uspio se brzo snaći pa je rukom razbio staklo prozora na automobilu jer se ono nije moglo spustiti. Tako je uspio izaći iz auta i hladne rijeke i doći do obale. Radio Mrežnica javlja da je dubina rijeke na tom mjestu bila samo metar i pol jer noćas nije bio pušten vodni val s HE Lešća. Mladić je prilikom razbijanja stakla ozlijedio ruku, no osim toga nije zadobio druge ozljede. Automobil je ujutro izvučen na obalu, a u tijeku je očevid nakon kojeg bi trebao biti poznat točan uzrok nesreće.