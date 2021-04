MLADIĆ S NOŽEM HODAO SPLITSKIM ULICAMA: Policajci ga pokušali zaustaviti, a on im uzvratio: ‘Odje** od mene!’

Nakon što nije reagirao na zapovijedi da se zaustavi i baci noževe, policajci su ga svladali silom koristeći sprej i lisice.

U Subotu je na splitskim ulicama nekoliko policajaca i policajki hvatali su mladića po Plokitama i Sućidru. Na Facebook stranici “Split UŽIVO” objavljena je snimka kako policajci nekoliko desetaka metara hodaju iza mladića koji je u ruci držao nož.

“Alo, momak, baci to! Stani, nećemo ti ništa, daj da porazgovaramo!”, govorili su mu policajci, a on je na to odgovorio s “Odje** od mene!”. S obzirom da se mladić oglušivao na naredbe jedan je policajac uzviknuo “Pucat ću, lezi!”

Iz PU splitsko-dalmatinska su priopćili da su primili dojavu oko 15:48 sati da “ulicom hoda muškarac koji u ruci drži nož”. Nakon toga je ušao u prodavaonicu i uzeo drugi nož pa je potom izašao natrag na ulicu, javlja Dnevnik.hr.

Nekoliko policijskih ophodnji ga je pronašlo nakon 20-ak minuta, a nakon što nije reagirao na zapovijedi da se zaustavi i baci noževe, policajci su ga svladali silom koristeći sprej i lisice.

Trenutno se nalazi u službenim prostorijama i u tijeku je kriminalističko istraživanje. Ozlijeđenih srećom nije bilo.