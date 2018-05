MLADIĆ OPLJAČKAN U SVOME STANU: Prijetili da će mu nabiti cipelu u usta i prerezati grkljan ako im ne da PIN svoga računa

Dvojica razbojnika oko ponoći s petka na subotu ušli su u stan žrtve dok njega nije bilo ondje, pretpostavljajući da ima novca kod sebe jer se nedavno vratio iz jedne europske države

Srbijanskom državljaninu, 30-godišnjem Ediju A. te 22-godišnjem Damiru K. iz Zagreba sutkinja Županijskog suda u Rijeci odredila je istražni zatvor zbog osnovane sumnje da su u noći s petka na subotu počinili razbojništvo nad 26-godišnjakom u njegovom stanu u Rijeci.

Njih dvojicu se tereti da su u stanu na području Zameta opljačkali 26-godišnjaka, uz prijetnje mu uzevši novac, dokumente i par komada zlatnog nakita, pritom ga i lakše ozlijedivši. Materijalna šteta iznosi oko 30 tisuća kuna, piše Novi list.

Uzeli mu i tenisice i majicu ‘Armade’

Osumnjičeni su, prema pisanju riječkog dnevnika, oko ponoći ušli u stan žrtve dok njega nije bilo ondje, pretpostavljajući da ima novca kod sebe jer se nedavno vratio iz jedne europske države. Krenuli su “čistiti”ormare i ladice pronašavši zlatne narukvice, skupocjeni sat, naočale, parfem, oko dvije tisuće eura, tenisicie, mobitel, bankovne kartice, ali i majicu s natpisom “Samo Rijeka, samo Armada”.

Kada se oko 2 sata u noći žrtva vratila u stan, zatekao je pljačkaše. Naredili su mu da im da još 1.500 kuna, no kada im je on rekao da nema, počeli su ga šamarati. Nakratko je izgubio i svijest. Kada je došao k sebi, Edi A. je zapriejtio da će mju razbijenom čašom prerezati grkljan. No, vidjevši da prijetnja nije imala učinka, Edi A. je izuo cipelu i zaprijetio žrtvi da će mu je nabiti u usta ako im ne kaže PIN svoje bankovne kartice.

Na koncu su mu uzeli još i novčanik s dokumentima i 700 kuna te an odlasku zaprijetili da ne odlazi iz stana jer će se vratiti za pol sata. No, opljačkani je bio priseban pa je smjesta nazvao policiju koaj je brzo ušla u trag razbojnicima i uhitila ih.