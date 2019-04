MLADIĆ ČEKA ODŠTETU OD BIVŠEG POLICAJCA KOJI GA JE PRETUKAO: ‘Opsovao sam mu mater, ali tek nakon što me premlatio’

Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Karlovcu, Republika Hrvatska i bivši policajac Kristijan Maglić moraju solidarno isplatiti 54.000 kuna odštete Alenu Ajkiću, brutalno pretučenom na benzinskoj crpki u Karlovcu u proljeće 2010. godine

U ožujku 2010. godine tada 20-godišnji Alen Ajkić (na slici) iz Karlovca sukobio se s nekoliko policajaca na parkiralištu jedne benzinske crpke u karlovačkom naselju Švarča. Pritom ga je brutalno pretukao danas bivši policajac Kristijan Maglić.

Nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Karlovcu, Republika Hrvatska i Maglić moraju solidarno isplatiti 54.000 kuna odštete Ajkiću. Ostatak Ajkićevog tužbenog zahtjeva sud je odbio, a on će državi morati platiti 4700 kuna sudskih troškova, dok će Maglić njemu morati isplatiti 18.000 sudskih troškova, piše Jutarnji list.

Svaki iznio različitu verziju događaja

Toga dana prije devet godina Ajkić je na benzinsku crpku došao s prijateljima, a Maglić je ondje bio s dvojicom kolega policajaca, Marinom Hajkom i Goranom Lipošćakom. Sva trojica su tada bila izvan službe. Prema Maglićevim tvrdnjama, tada ga je Ajkić – kojeg je poznavao otprije jer ga je obrađivao zbog njegovih prijestupa – počeo vrijeđati rekavši mu “Što je, pič..? Što je sad, mater vam j… pandursku, sad mi nećeš uzet vozačku, sad te strah, ha?”. Maglić je kazao kako nije obraćao pozornost na Ajkića, nego je krenuo obaviti nuždu na obližnji travnjak.

“On me pratio i fantazirao, pomislio sam da je pijan i pod nekim drogama koliko nije bio normalan. U jednom trenutku se zaletio prema meni i pokušao me udariti nogom. Ja sam mu nogu uhvatio rukom i ‘počistio’ ga udarcem nogom u njegovu stajnu nogu. Pao je na pod, digao se, a potom opet pao na neku gajbu”, kazao je Maglić iznoseći pred sudom svoju verziju događaja.

Ajkićeva verzija bila je posve drukčija.

“Jednu ruku držao je u džepu, a drugom me dozivao. Ne znam je li imao što u ruci, ali udarac koji sam zadobio sleđa u lijevu stranu lica, možda šakom ili nekom palicom, oborio me na pod i na trenutak sam izgubio svijest. Istina je da sam im psovao policijsku mater, ali bilo je to nakon što sam pretučen”, kazao je Ajkić.

Ajkića pretukao otac da ‘izvuče’ veću odštetu?

Potom su se pojavile i fotografije na kojima je Ajkićevo lica puno hematoma, a oko mu natečeno i zatvoreno. No, njegov bivši prijatelj Danijel Plivelić, u svojstvu svjedoka, ustvrdio je da je Ajkiću ozljede nanio otac kako bi odštetom izvukao što bviše novca. Dogodilo se to, kazao je, na putu od benzinske crpke do bolnice.

Jutarnji list piše kako karlovačka policija o ovom slučaju isprva nije ni izvijestila javnost, no kada se doznalo za sukob suspendirana su šestorica policajaca, a trojica su kazneno prijavljena zbog krivotvorenja službenih isprava. Na kraju je okrivljeni Maglić proglašen krivim i pravomoćno osuđen, a dobio je i otkaz u policiji, iako je svojedobno bio nagrađivan za predani rad.

Ajkić je potom zatražio još veću odštetu od Maglića, 105.000 kuna, a od RH još 295.000 kuna zbog nanesene dodatne štete, jer ga je, kaže, policija prikazala “kao kriminalca koji je zaslužio da se prema njemu tako postupa”. Kasnije je korigirao zahtjev smanjivši potraživanja za fizičke bolove, dok je povredu časti i ugleda tražio 100.000 kuna za što, međutim, nije dobio niti lipe jer je sud procijenio da je njegov zahtjev neosnovan.

Sud je zaključio da je Ajkić “osoba koja uporno, dosljedno i ustrajno krši zakon, te je zbog toga svojim ponašanjem sam narušio ugled i čast u svojoj okolini”, a također je navedeno da je sam otkrio svoj identitet medijima nakon incidenta.