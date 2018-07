MLADI SRBIN PRETUČEN U SPLITU? Tvrdi da su ga napala desetorica Hrvata zbog tetovaže na leđima

Gundelj je, prema onome što je ispričao za Blic, napadnut dok je šetao Bačvicama u društvu prijateljice. Na sebi nije imao majicu pa su navodno njegove tetovaže s natpisom “Delije Knin” i citat cara Lazara izazvale skupinu od desetak domaćih koji su smatrali da je došao provocirati

Dvadesetsedmogodišnji Aleksandar Gundelj iz Subotice, inače rođen u Kninu, tvrdi da je prošlog tjedna fizički napadnut u Splitu gdje je došao na ljetovanje. Za Blic je izjavio da je napadnut zbog toga što na leđima ima istetoviran natpis “Delije Knin” na ćirilici te misao cara Lazara “Ja ne odlučujem hoću li ići u bitku po tome kakva je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim“, također istetoviranu ćirilicom.

Gundelj je, prema onome što je ispričao za Blic, napadnut dok je šetao Bačvicama u društvu prijateljice. Na sebi nije imao majicu pa je navodno njegova tetovaža izazvala skupinu od desetak domaćih koji su ga okružili, viknuli mu “Ovdje ste došli provocirati”, a zatim ga počeli udarati palicama na razvlačenje i nogama.

Stanarka ga spasila pozvavši policiju

Tvrdi da je već ljetovao u Hrvatskoj, ali ne u Splitu, te da ga dosad nitko nije napao.

“To je bio prvi dan na moru. Inače sam prenoćio u Kninu i otišao u Split i onda se sve dogodilo u nekih sat vremena dok smo bili na plaži. Sve je bilo na brzinu. Sljedećeg dana uvečer vratio sam se u Srbiju”, kazao je za Blic.

Kaže da je u jednom trenutku uspio pobjeći napadačima otrčavši u obližnji kafić. No, otamo su ga, kaže, izbacili rekavši da ne žele sudjelovati u tom sukobu. Potom je, kaže, utrčao u jednu zgradu gdje je na poziv jdne stanarke stigla i policija.

“Nisam planirao da me netko ubije”

“Sve to što se dogodilo zapravo je bila borba za život. Kada sam shvatio da sam sam i da nema nikoga tko mi može pomoći, zaista sam se osjetio bespomoćno. Nikada ranije nisam imao sličan problem. Rekli su mi da ne bih baš smio šetati s tom tetovažom, ali mene je malo ponijelo more, turisti, morska atmosfera. Nisam ni razmišljao o ičemu lošem. Nije to ništa bilo s namjerom. Nisam planirao da me netko ubije. Sve se desilo spontano, ali kada sam vidio da su došli, znao sam koliko je sati i pretpostavio što slijedi”, kazao je za Blic dodavši da će u Knin ponovno ići, ali na ljetovanje na Jadran više ne.

Iako tvrdi da su ga tukli palicama i udarali nogama po cijelom tijelu, ozljede nisu vidljive pa nije ni zatražio liječničku pomoć.