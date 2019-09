MLADI PIROMAN KOJI JE UMRO OD STRAHA MOLIO JE SUD: ‘Pustite me na slobodu, neću više nikad. Obećavam…’

Preminuli mladić s mentalnim i tjelesnim oštećenjima, Kristian Vukasović, molio je sud i tužitelje da mu se smiluju i puste ga na slobodu

“Osjećam se krivim i žao mi je što se to dogodilo. Kad biste me sada pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio. Obećavam kako se ništa slično neće ponoviti. U istražnom sam zatvoru četiri mjeseca i uzimam propisanu terapiju”, rekao je sucu na suđenju 18-godišnji Kristian Vukasović, mladić s mentalnim i tjelesnim oštećenjima koji je nakon mjeseci provedenih u zatvoru zbog podmetanja požara preminuo prošle subote u KBC-u Split, piše Slobodna Dalmacija.

U trenutku kada je to izrekao te riječi već četiri mjeseca boravio je u zatvoru gdje se noćima tresao u krevetu od straha od okruženja u kojem se nalazio. Navodno je u zatvoru bio prestravljen, doživljavao panične napade, a triput je hospitaliziran zbog suicidalnih misli jer nije mogao izdržati zatvor.

Osuđen za samo jedan dan

U optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Splitu teretilo ga se da je od 28. do 30. ožujka ove godine na predjelu Sumpetar, u mjestu Jesenice, podmetnuo četiri požara zapalivši suhu travu.

Kristian je osuđen na osam mjeseci zatvora na Općinskom sudu u Splitu, nakon glavne rasprave u samo jedan dan. Priznao je počinjenje kaznenog djela podmetanja požara, a on i njegov odvjetnik Dino Radić suglasili su se s predloženom kaznom i obveznim liječenjem. Kristijanu je tada produljen istražni zatvor, iz kojeg je izašao u komi i nakon tri tjedna preminuo.

Sva četiri puta palio je travu pokraj svoje obiteljske kuće. Pritom je vlasniku triju maslina koje su izgorjele nanesena materijalna šteta od 3000 kuna, a izgorjelo je i 35 četvornih metara niskog raslinja i makije te još dvije neobrađene, zapuštene masline. Oštećene su bile i Hrvatske šume zbog nešto opožarene mlade borove šume.

Bolest piromanije

Kristijanu je još kao djetetu dijagnosticirana bolest piromanije. U svojem priznanju je rekao da ga uzbuđuje strka i panika kod požara, vatre, vatrogasne sirene. Iako je psihijatrijski liječen, nije proglašen neubrojivim, nego “bitno smanjeno ubrojivim”.

