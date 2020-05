MLADI OBITELJSKI NASILNIK IZ KARLOVCA: Suprugu je godinama tukao i prijetio joj: ‘Iz zatvora se izlazi, ali iz zemlje ne’

U svom iskazu žrtva je navela je da je treću godinu u braku sa okrivljenikom, a od rujna 2017. godine, kada su dobili kćer, promijenio se njihov odnos

Karlovčanin (24) je više od dvije godine fizički i psihički zlostavljao suprugu pa je zato “zaradio” optužnicu od Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu.

Kako javlja KAportal, mladića terete da je u razdoblju od rujna 2017. do 25. prosinca 2019. u Karlovcu, učestalo svoju suprugu psihički i fizički zlostavljao na način da ju je vrijeđao, psovao, nazivao pogrdnim riječima, te udarao bez ikakvog povoda po glavi, uslijed čega je imala modrice, kao i da ju je 25. prosinca 2019. između 15.30 i 16.00 sati, u Karlovcu, u stanu, u cilju da je ustraši gurnuo. Žena je udarila glavom u dovratnik sobnih vrata te joj pri tom govorio da će ju ubiti ako radi toga završi u zatvoru, što je sve kod nje izazvalo osjećaj straha, poniženja i nesigurnosti.

Počeo ju maltretirati kada su dobili dijete?

Optuženi 24-godišnjak je u svojoj obrani rekao da je sa suprugom u braku od 2016. te da je bilo nesuglasica i psovki, no da nije bilo uvreda. Naveo je da mu je supruga prije godinu dana razbila mobitel i udarila ga nakon čega ju je ošamario. KAportal prenosi da je u svojoj obrani rekao je 25. prosinca 2019. došlo do rasprave između njih. Prema njegovoj priči, otišao je u kuhinju kuhati ručak, a supruga je u dnevnoj sobi pojačala muziku liniju što je razlog zašto je dva puta rukom udario po liniji.

Dok je radio ručak popio je dvije do tri čašice pelinkovca, taj dan, tvrdi on, nije odgurivao suprugu. Supruga je zvala majku koja je rekla da će doći s policijom, a potom su k njima došli njegova punic, te njezine dvije sestre. Tada je punici rekao da izađe iz stana što je i učinila, no tete su ostale u stanu. Kazao je “da se iz zatvora izađe, a iz zemlje nikada” i da nikoga tom prilikom nije imenovao i da nije imao namjeru nekoga zastrašivati.

U svom iskazu žrtva je navela je da je treću godinu u braku sa okrivljenikom, a od rujna 2017. godine, kada su dobili kćer, promijenio se njihov odnos. On ju je, navodi, od tada počeo maltretirati, govorio joj je da ništa ne razumije, da je glupa, nije joj financijski pomagao, a i fizički ju je zlostavljao tako što ju je udarao uglavnom po glavi i to bi se događalo u trenucima kada bi postavila neko pitanje.

Ponašao se nasilno prema supruzi

Supruga tvrdi da je zbog djeteta u početku šutjela jer joj je suprug prijetio, no da je poslije htjela otići u svoju kuću ili nekome se obratiti. Tada bi joj suprug uzeo mobitel i razbio ga. Od rođenja djeteta do 25. prosinca prošle godine trajalo je matretiranje. Kada ga je tog dana prijavila, u trenutku prepirke je uspjela nazvati majku kojoj je rekla da pozove policiju.

“Cijeneći utvrđeno činjenično stanje smatram da u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja da je okrivljeni počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i prijetnje na način kako ga se tereti u optužnici. Naime, iako okrivljenik poriče počinjenje kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret navodeći da je u samo jednom navratu suprugu ošamario, da je u njihovom braku bilo nesuglasica i psovki, ali da nije bilo uvreda te da je doista rekao da se iz zatvora izađe, a iz zemlje nikada, cijeneći detaljan i okolnosan iskaz žrtve proizlazi da se okrivljenik prema njoj nasilnički ponašao u inkriminiranom vremenskom razdoblju, da ju je fizički zlostavljao, vrijeđao, ugrožavao njezino dostojanstvo i ponižavao ju, a 25. prosinca 2019. da joj je prijetio da će je ubiti, nakon čega je žrtva prijavila događaj policijskim službenicima”, stoji u optužnici tužiteljstva.

