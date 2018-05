Optužnica za ovaj napad na Kristinu Krupljan podignuta je nakon njezine smrti

David Komšić nije danas dobio priliku reći ništa o optužbama za napad na svoju bivšu djevojku Kristinu Krupljan koji se dogodio nekoliko mjeseci prije nego što ju je u 22. veljače lani ubio. Iako je doveden na Općinski kazneni sud u Zagrebu iz Remetinca gdje čeka pravomoćnost presude kojom je osuđen na 30 godina zatvora zbog brutalnog Kristininog ubojstva, u sudnici se nije pojavio njegov prijatelj Armend Rexepi, koji je, prema optužnici, također sudjelovao u tom napadu. Uz njih dvojicu optuženi su i Armendov brat Arjan, te Filip Filipović.

Njih četvorica nasrnula su na Kristinu u studenom 2016. Prepriječili su joj put automobilom, lupali po vozilu, tukli ju…. Nakon što su joj demolirali auto još su joj ukrali i mobitel. Oštetili su ju tako za oko 46 tisuća kuna.

Armend Rexepi svoj nedolazak na sud ispričao je jutros prije početka glavne rasprave. Nazvao je sutkinju telefonom i objasnio joj da ga šef ne pušta s radnog mjesta. Iako je sutkinja poslala po njega polciju, Armane Rexepi nije pronađen. Sutkinja ne najavila određivanje istražnog zatvora Rexepiju, na što je reagirao Komšić i pokušao objasniti kako se ne radi o namjernom odugovlačenju postupka.

O napadu iz studenog 2016. Kristina Krupljan svjedočila je baš 22. veljače u jutarnjim satima. Navečer ju je David ubio s 88 uboda nožem.

Da je Kristina Davida u više navrata prijavila policiji zbog zlostavljanja moglo se čuti tijekom suđenja za njezino ubojstvo. Potvrđeno je to i iz policijske evidencije, kao i iz iskaza roditelja oboje mladih. No, djevojka je neke prijave i povukla. Od ove posljednje nije odustala, već je kobnog jutra o napadu Davida i njegovih prijatelja dala iskaz državnom odvjetništvu. To njezino svjedočenje trablo bi biti pročitao u ovom postupku.

Mladićima se na teret stavlja protupravno oduzimanje slobode, te oštećenje tuđe stvari, odnosno Kristininog automobila i mobitela.