NAPADNUTA MLADA SLAVONKA: ‘Odvukao me u žbunje i pokušao silovati. Ima ogrebotine po licu, vratu i ugrize po rukama’

‘Ovim putem upozoravam sve djevojke, mame i žene da se pripaze manijaka koji hara ulicama Valpova i okolice’, napisala je na svojem Facebook profilu

Mlada Lucija Vanek iz Valpova na Facebooku je objavila kako je u petak 10. kolovoza jedva izbjegla silovanje, spasivši se grebanjem, ugrizima i udarcima. Kako kaže, bilo joj je teško takvo što objaviti, no navodi kako si nikad ne bi oprostila ako bi se nekoj drugoj ženi dogodilo ono što i njoj, ili nešto još gore.

Kako je napisala na svojoj Facebook stranici, u petak ju je kad se vraćala kući Ulicom Antuna Branka Šimića u Valpovu, prvo ju je pratila, a onda i napala muška osoba stara između 30 i 35 godina. Muškarca je opisala kao žilavog, tamne kratke kose i poduže brade. Opisala je kako je čovjek vjerojatno u ogrebotinama i ožiljcima, koje mu je ona zadala tijekom borbe u žbunju u koje ju je odvukao.

Putem kojim ona prolazi, prolaze i brojne druge potencijalne žrtve te je status objavila kako bi ih upozorila na opasnost. Policijsak uprava osječko-baranjska jučer je potvrdila da je policija u petak primila dojavu o pokušaju silovanja u Valpovu te da je kriminalističko istraživanje u tijeku, javlja Glas Slavonije.

‘Velika većina je već čula, možda istinu možda izmišljotinu. Petak, 10. kolovoza, 21.30h vraćala sam se kući ulicom A. B. Šimića. Muška osoba me pratila, napala me i pokušala silovati u spomenutoj ulici nakon prelaska pruge. Osoba je visoka cca 170cm, oko 30-35 godina, mršava ali žilava, ima kratku tamnu kosu i podužu bradu. Zasigurno ima rane, kao i ja, od žbunja u koje me odvukao. Ima ogrebotine po vratu i licu, ugrize po rukama i vjerojatno pokoju masnicu. Ukoliko vidite nekog tko bi odgovarao opisu, molim vas da javite.

Ovim putem upozoravam sve djevojke, mame i žene da se pripaze manijaka koji hara ulicama Valpova i okolice’, objavila je javno na svojem profilu.