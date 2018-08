MJEŠTANI STARIGRADA DEMANTIRAJU SESTRU KRIVCA ZA TRAGEDIJU: ‘Često je pio i vozio, na motorima je od 10. godine’

U vrijeme tragedije upravljao je motociklom marke KTH Duke 200 i bio pod utjecajem alkohola od 1.8 promila

Maloljetnik iz Selina (16) u četvrtak u 4:40 sati skrivio je prometnu nesreću na državnoj cesti u Starigradu, motorom je usmrtio 18-godišnju Lauru B. iz Našica, a njezine dvije prijateljice lakše ozlijedio. Danas je predan pritvorskom nadzorniku i sucu istrage za mladež. Njegova je sestra kroz suze rekla kako je njezin brat prvi put pijan sjeo za motor, i to nakon što ga je prijatelj nazvao da se vrati u Starigrad, što je on i učinio. Mještani Starigrada pričaju drugačiju priču – ova kva je nesreća bila pitanje trenutka.

Tužiteljstvo će tražiti istražni zatvor

Za maloljetnika će zadarsko tužiteljstvo tražiti zadržavanje u istražnom pritvoru zadarskog zatvora zbog težine kaznenog djela, odnosno izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom u alkoholiziranom stanju.

Mještani navode kako maloljetnik motore vozi od svoje desete godine te da zbog toga nikad nije odgovarao niti on niti itko iz njegove obitelji.

‘On je često pio i vozio i nikad nije sankcioniran zbog toga. navode. Baš tamo gdje je djevojka stradala znao je voziti i do 120 kilometara na sat’, kazali su mještani za Zadarski.hr. Tome u prilog idu u fotografije na Facebooku, a na kojima je najčešće on na motorima raznih vrsta. Pokraj prvog Tomosa kojeg je posjedovao s 12 godina napisao je ‘A kažu mi uspori, to je opasna mašina’.

Nakon nesreće napuhao 1.8 promila

U vrijeme tragedije upravljao je motociklom marke KTH Duke 200 i bio pod utjecajem alkohola od 1.8 promila. Naletio je na tri djevojke koje su se vraćale iz noćnog izlaska te su stale kupiti pecivo u pekari koja se nalazi kraj jednog hotela.

Zbog tragičnih prometnih nesreća u zadnja tri dana zadarska je policija u vremenu od 6. do 12. kolovoza najavila akciju pojačanog nadzora brzine kretanja vozila, a 8. kolovoza akciju “Brzina-pretjecanje”, kojom će se obuhvatiti svi vozači koji ne poštuju dopuštene brzine kretanja vozila i istodobno nepropisnim pretjecanjem ugrožavaju sebe i sve ostale sudionike u prometu.