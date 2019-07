MJEŠTANI ROVINJSKOG SELA PROGOVORILI O OCU DJEVOJČICE OSTAVLJENE U VRUĆEM AUTOMOBILU: ‘Ljudi svašta govore…’

Zbog fatalne pogreške koju je učinio, otac će morati kazneno odgovarati

Rovinjsko selo i Sutivanac i dalje su u šoku, a sada i u tuzi jer je umrla 4-godišnja djevojčica koju je otac ostavio u užarenom autu. Podsjetimo, u četvrtak, 4. srpnja, u poslijepodnevnim satima otac je djevojčicu ostavio u automobilu, nije je htio buditi dok ne obavi nešto na poslu. Nije upalio klimu u automobilu, a prozore je zatvorio kako u vozilo ne bi ulazila prašina s gradilišta. Od petka se dijete borilo za život, no nažalost liječnici ju nisu mogli probuditi iz kome.

Kako neslužbeno doznaje IstraIN, djevojčica je podlegla posljedicama toplinskog udara i dehidracije zbog kojih su joj oštećeni vitalni organi. Frizerski salon u utorak je bio zatvoren, a na vratima je stajalo da će biti zatvoren do daljnjega, piše Jutarnji list. Mještani, očevi prijatelji i drugi su u šoku, potreseni i tužni, tim više što se sve dogodilo ispred frizerskog salona. Umrla je od toplotnog udara.

Zbog cijelog događaja morat će odgovarati otac kojem prijeti do 15 godina zatvora.

PREMINULA CURICA (4) KOJU JE OTAC OSTAVIO U VRUĆEM AUTOMOBILU: Posljedice su bile preteške; roditelji će donirati organe

Mještani govore da je riječ o uzornom ocu

“On je operirao koljeno i taj dan je trebao doći raditi. Bila je gužva, curica je zaspala u autu, on je ušao u salon i počeo raditi. Auto je bio parkiran odmah do ulaza u salon, tako da vjerojatno može vidjeti je li mu se kći probudila. Budući da su u ulici radovi, zatvorio joj je prozor kako prašina ne bi ulazila u automobil. Mislio je da spava. A onda su radnici koji rade tu na gradilištu vidjeli da nešto s njom nije u redu i pozvali pomoć. Ostalo znate”, kazao je Jutarnjem listu Emil Radovan, frizerov prijatelj i član tamošnjeg mjesnog odbora.

Poslije je Hitnu pomoć pozvao i otac te je djevojčica odmah prenesena u klimatizirani prostor frizerskog salona te je odvezena u pulsku bolnicu. Ondje je stabilizirana pa je potom prebačena u bolnicu Kantrida u Rijeci gdje su joj počeli otkazivati organi. Emil Radovan kaže da su ovog frizera i oca u selu smatrali veseljakom i uzornim ocem. “Suditi je nepotrebno jer je njemu sada najteže i treba to izdržati”, kazao je. Očev najmodavac salona također je u šoku. Tvrdi da mu je frizer bio poput sina, tim više što se družio s njegovim sinom.

Ljudi svašta govore

“Što da vam kažem. Teška tragedija. Ne znam detalje, ali ljudi sada svašta govore. Ja znam da polovica toga nije istina jer je on bio dobar i savjestan. Znam da je bio na porođaju te male curice i da je zavezao pupkovinu. Imaju još jedno dijete i još jedno na putu i sada će to biti sve jako teško prebroditi. Njegovi roditelji žive tu, u Rovinjskom Selu, ali nema ih već danima. Vjerojatno su bili u bolnici i sada su kod njih doma”, komentirao je prvi susjed.

OTAC DJEVOJČICE (4) KOJA JE DVA SATA BILA U AUTU NA +40 U ŠOKU: Otišao na posao, a ona ostala unutra?

Otac će morati kazneno odgovarati

Zbog fatalne pogreške koju je učinio, otac će morati kazneno odgovarati. Kako piše Jutarnji list, istarska policija već je u nedjelju završila svoje kriminalističko istraživanje i utvrdila da je počinjeno kazneno djelo povrede djetetovih prava. “Kako je dijete preminulo, kaznenu prijavu dostavit će na daljnji postupak Županijskom državnom odvjetništvu”, poručili su iz istarske policije. Općinsko državno odvjetništvo za sada ne može davati nikakve informacije. Bivši državni odvjetnik iz Pule, Davor Štorga bavi se kaznenim zakonom 30 godina i kaže da je prema kaznenom zakonu najveća kazna za povredu djetetovih prava sa smrtonosnom posljedicom od 3 do 15 godina zatvora. Prije toga moraju se preispitati baš svi detalji vezani uz smrt djeteta.

“Svaki taj javni podatak koji je objavljen u medijima, a koji je dostupan nadležnom državnom odvjetništvu, državni odvjetnik mora temeljem odredbi Zakona o državnom odvjetništvu, kao i odredbi Zakona o kaznenom postupku izvršiti provjeru svih navoda koji su evidentno objavljeni u medijima. A u ovom konkretnom slučaju evidentno je da se radi o propustu roditelja ili staratelja ili osobe koja je bila kao odrasla nadležna da štiti interese tog djeteta. Ta osoba mora pojasniti činjenicu zašto je do takvog propusta došlo”, kazao je Štorga Jutarnjem.

U kojem slučaju otac ne bi bio odgovoran?

Štorga kaže da postoje slučajevi kada roditelji, staratelji ili neka druga osoba koja je u tom trenutku odgovorna za dijete ne bi bila kriva za ovakvu tragediju. To su slučajevi koji se vežu za “višu silu”, primjerice da roditelju pozli i slično.

“Člankom 177. Kaznenog zakona raspon kazni, ako je prouzročena smrt djeteta, je od 3 do 15 godina zatvora. Bitna je uzročna veza, je li smrtna posljedica nastupila zbog dehidracije ili je bio neki drugi razlog. Ako je smrt nastupila zbog toga, onda ulazimo u sferu kazneno-pravnog spektra. Bitno je da liječnik sudske medicine dijagnosticira razlog smrti. To mora napraviti liječnik sudske medicine, a to je u praksi gotovo kroz 15 do 20 dana. Onda će odvjetništvo znati hoće li pokrenuti istragu ili ne”, rekao je Štorga.

Međutim, u ovom slučaju mora postupati i Centar za socijalnu skrb, a pulski Jutarnjem listu nije dao odgovor što i kako dalje. Slučaj je komentirala i ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić. Murganić je poručila da će stručnjaci sada procijeniti koje su kompetencije roditelja da skrbe o njihovo još dvoje djece. K tome, ministrica je dodala da se ne može pronaći opravdanje za ovu tragediju.