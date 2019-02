MJEŠTANI O UHIĆENOJ SESTRI NESTALE JASMINE: ‘Smiljana je oduvijek bila čudna, imala je velikih problema u srednjoj školi’

“Ne smijem ništa govoriti, tako su mi rekli u policiji. Bit će možda jednom prilike u budućnosti. No pišu se velike laži o tome da je isključena struja i da je počelo smrdjeti i slično. To nije istina. Svašta se sad govori u selu. Probajte nas shvatiti, teško nam je i čekamo da ovo završi”, kazao je danas popodne Ivica Srnec, suprug uhićene Smiljane

Iako u ovom trenutku nije službeno još uvijek potvrđen identitet žene koja je pronađena u zamrzivaču obiteljske kuće u Novoj ulici u međimurskoj selu Palovcu, policija je uhitila 45-godišnju Smiljanu Srnec sestru Jasmine Dominić koja se vodi nestalom više od 18 godina i za koju se vjeruje kako je upravo njezino tijelo pronađeno u zamrzivači, piše eMeđimurje.

OTAC NESTALE DJEVOJKE SUMNJAO JE DA JE NJEZINA SESTRA UBOJICA: Svađa oko dečka ili imovine razlog stravičnog zločina u Palovcu?

Svašta se sad govori u selu

Danas je Smiljana Srnec u prostorijama PU međimurske u Čakovcu ispitana u svojstvu osumnjičenice za ubojstvo tri godine mlađe sestre.

“Ne smijem ništa govoriti, tako su mi rekli u policiji. Bit će možda jednom prilike u budućnosti. No pišu se velike laži o tome da je isključena struja i da je počelo smrdjeti i slično. To nije istina. Svašta se sad govori u selu. Probajte nas shvatiti, teško nam je i čekamo da ovo završi”, kazao je danas popodne Ivica Srnec, suprug uhićene Smiljane, i odbio daljnji razgovor. On je potvrdio samo da je njegova supruga još u policiji.

Jedan od najčudnijih slučajeva

Pitanja o vjerojatno jednom od najčudnijih kriminalističkih pitanja ima mnogo. Kako to da nitko nije u gotovo 19 godina pronašao tijelo u zamrzivaču u hodniku u kući u kojoj su živjeli, kako to da je nestanak prijavljen 2005. iako se vodi nestala od 2000. godine.

“Od datuma saznanja da je Jasmina Dominić nestala obavljene su opsežne kriminalističke radnje u svrhu traženja i kompletnu kronologiju ćemo vam dostaviti, sa svim onim što smo radili i što nismo radili. Morate nas razumjeti, moramo pričekati obdukciju, utvrditi identitet, uzrok smrti i uzeti izjave još nekih potencijalnih svjedoka”, kazao je danas načelnik PU međimurske Ivan Sokač.

“Zamrzivač se još nije do kraja otopio. Obavili smo razgovor s više osoba, a uhićena je jedna osoba”, izjavio je Sokač.

UBILA VLASTITU SESTRU, SAKRILA JU U ŠKRINJU I ODGAJALA DJECU U ISTOJ KUĆI? Objavljeni jezivi detalji, policija čeka da se tijelo odmrzne

Sve informacije smo detaljno istražili

Rezultati obdukcije trebali bi biti poznati sutra. A na pitanje kako to da je Zavod za hitnu medicinu prvi stigao u kuću, načelnik je kazao da je policijski Operativno-komunikacijski centar dobio dojavu (ne žele otkriti od koga) gotovo istovremeno, no službeno ju je prvi dobio Zavod.

“Tko je pronašao tijelo? To je jako bitno za istragu, ne mogu vam to reći, ni tko ga je pronašao, kad ga pronašao, kad je dojavio, koliko je vremena prošlo… “, rekao je Sokač i napomenuo da je policija nakon prijave nestanka 2005. provela opsežne radnje u blizini kuće, oko nje, u dvorištu…

“Sve informacije, sumnje i ideje koje smo imali detaljno smo istražili”, tvrdi načelnik.

Imali su sumnje

Prema pisanju eMeđimurje, policija je navodno imala određene sumnje u nekog od članova obitelji. Čak su bili i u kontaktu s uhićenom, ali nije bilo materijalnih dokaza.

Podsjećamo, DORH se oglasio u priopćenju u kojem je naveo da “postoje osnovane sumnje da je uhićena 45-godišnjakinja između 2000. i 2001. godine usmrtila svoju sestru i njezino mrtvo tijelo sakrila u škrinju za zamrzavanje u hodniku u prizemlju obiteljske kuće u mjestu Palovec”. Tužiteljstvo traži obdukciju pronađenog tijela, kao i ostala potrebna vještačenja i daljnje izvide.

‘Ostavite nas na miru’

Jasminina i Smiljanina majka Katarina radi u Njemačkoj kao kuharica, a otac Martin prije nekoliko je godina umro. U obiteljskoj kući u Novoj ulici ostali su živjeti Smiljana sa suprugom i trima kćerima, a nedavno se doselio i dečko najstarije kćeri.

“Ostavite nas na miru! Javite se policiji”, dobacio je mladi par koji se jučer oko 11 sati dovezao kući. Prema nepotvrđenim informacijama, upravo je dečko najstarije kćeri i pronašao tijelo u zamrzivaču ispod stepenica.

‘Već je valjda bila u škrinji’

I dok se u ovom trenutku nagađa oko slučaja, mještani i susjedi komentiraju za brojne medije nastalu situaciju.

“Svašta se govorilo, da je ubijena, da je zakopana tu negdje, da je otišla preko granice”, kaže mještanin koji je samo potvrdio ono što se u selu godinama šuškalo. Naime, mnogi su vjerovali da se Jasmini nešto moralo dogoditi, da nije samo tako nestala.

“Martin se hitil u alkohol i dobil rak pluća. Radil sam u toj kući, žbukali smo zid. Bilo je to prije 12 godina, već je valjda bila u škrinji. Majka joj dolazi iz Njemačke, ali jako rijetko. Šalje novac. Smiljanin suprug je jako dobar dečko. Žal mi ga je. Smiljana je radila kao konobarica jedno vrijeme”, kazao je jedan od mještanina.

Bila je oduvijek čudna

Neki od mještana nagađaju kako je motiv ubojstva bio ili sukob oko dečka ili oko imovinskih razmirica.

“Sve je bilo u redu u toj obitelji, koliko znamo. Tata i mama su radili, puce su bile doma”, kaže susjeda.

Bivši školski kolega za Jasminu je rekao kako je bila odlična učenica i dobra sportašica. Neki od mještana znaju o Jasmini da je otišla na studij u Zagreb i potom nestala, a o Smiljani da je imala velikih problema u srednjoj školi. Bila je oduvijek čudna, kažu.

Kako doznaje eMeđimurje od posjetitelja popularnog kafića Caffe bar Domino, čak je i Smiljanin otac Martin sumnjao na vlastitu kćer. Ondje se u više navrata uz čašiću pića znao pitati gdje je završila njegova Jasmina, izražavajući sumnju da je Smiljana nekako upletena u njezin nestanak.

Prema pričama, zamrzivač u koji je bio utrpano tijelo 166 centimetara visoke žene bio je zatrpan raznim predmetima i nije se koristio, no bio je priključen na struju.