MJESEC DANA ISTRAŽNOG ZATVORA: Damir Škaro ostat će u pritvoru zbog silovanja i spolnog uznemiravanja

Sudac istrage velikogoričkog Županijskog suda odredio je u četvrtak jednomjesečni istražni zatvor bivšem saborskom zastupniku HDZ-a, brončanom olimpijcu i aktualnom predsjedniku Autokluba Siget Damiru Škari zbog silovanja i spolnog uzenemiravanja zaposlenice tog autokluba.

Škari je uručeno rješenje o istražnom zatvoru koji mu je određen zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela te se on nalazi na putu za remetinečki zatvor, kazao je Hini oko 16 sati glasnogovornik velikogoričkog Županijskog suda Ante Zeljko. Potvrdio je da je tužiteljstvo istragu protiv Škare pokrenulo zbog dva kaznena djela – silovanja i spolnog uznemiravanja.

Strah od utjecaja na svjedoke

Prema neslužbenim podacima tužiteljstvo, koje je nakon ispitivanja zatražilo pritvaranje, strahuje da bi Škaro mogao utjecati na ukupno četiri svjedoka – tri žene koje su se zbog uznemiravanja požalile pravnici u Hrvatskom autoklubu te muškarac koji je trebao ponuditi novac žrtvi kako ga ne bi prijavila. Nekadašnji saborski zastupnik ispitan je ranije istog dana u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, nakon što ga je policija prijavila zbog silovanja, spolnog uznemiravanja, ali i prijetnje.

U tužiteljstvo je doveden na stražnji ulaz u pratnji dvojice policajaca, a pred istražiteljima je, kako se doznaje iznio obranu i odbacio optužbu o silovanju tajnice. Škaru, kojeg je policija uhitila u srijedu ujutro na graničnom prijelazu Stara Gradiška prilikom ulaska u Hrvatsku iz BiH, prijavila je liječnica kojoj je žrtva ispričala da je bila silovana početkom kolovoza. Žrtva je pak naknadno Škaru prijavila i zbog prijetnje.

Svjedočanstvo žene bit će u emisiji ‘Provjereno’

Ispovijest silovane žene u javnost je dospjela zahvaljujući najavi prve ovosezonske emisije “Provjereno” Nove TV.

“On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak. Obje ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč, s lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnuti. Molila sam ga da prestane, onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine, ja ću radit što ja hoću, a budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te”, prepričala je žena za “Provjereno”.

Samo nekoliko sati nakon podnošenja prijave, žrtva je, prema vlastitim tvrdnjama dobila Škarinu poruku s pitanjem “kako su ti djeca?”. U međuvremenu joj je, dok je boravio u susjednoj BiH, preko posrednika nudio 80.000 eura “za šutnju”, što je ona odbila.

Škarin odvjetnik traži da se zabrani emitiranje emisije

Odvjetnik Damira Škare, Krešimir Krsnik, tražio je zabranu emitiranje emisije “Provjereno” zbog svjedočanstva žene koja je prijavila silovanje, javlja Dnevnik.hr. U priopćenju Krsnikovom odvjetničkoh ureda navodi se kako su “takve objave u medijima protivne pravu optuženika i suprotne praksi Europske konvencije o ljudskim pravima”.

“Obzirom da u Jutarnjem listu i drugim medijima danas najavljeno emitiranje emisije Provjereno na Nova TV, i da se na internet portalima emitiraju dijelovi te emisije u kojima je najavljeno da će se emitirati ispovijest – iskaz oštećene u ovom predmetu, smatramo da su takve objave u medijima protivne pravu obrane optuženika i suprotne praksi Europske konvencije o ljudskim pravima”, piše u priopćenju.

Osim toga, odvjetnik predlaže i da se sa svih portala skine najava emisije.