MISTERIOZNI NESTANAK KRČKOG PODUZETNIKA: ‘Postoji osumnjičenik, postoji motiv, ali policija se pokriva po ušima’

‘Ono što je ipak najgore od svega ogleda se u mom čvrstom uvjerenju da je, s protekom toliko dugo vremena, danas svima u policijskim, te posebice u redovima DORH-a, cilj postao tek to da se o ovom neriješenom slučaju čim manje govori, odnosno da se javnost na njega čim rjeđe podsjeća’, tvrdi Goran Marević, brat Krčanina koji je misteriozno nestao prije 13 godina.

Krčanin Zoran Marević posljednji put viđen je na današnji dan 2005. na terasi jednog kafića s dvojicom muškaraca i otada mu se gubi svaki trag. Kako bi doznao barem nešto o njemu, njegov brat svojevremeno je nudio i nagradu od 100 tisuća eura, no rezultata nije bilo.

Goran o bratu ni danas ništa ne zna i strašno je razočaran u državni aparat koji, prema njegovom mišljenju nije puno poduzeo kako bi rasvjetlio slučaj. “Ono što nam je od svega ‘ostalo’ i što nas sve u obitelji boli, jest činjenica da ni nakon toliko vremena nadležni nisu uspjeli učiniti baš ništa što bi rasvijetlilo njegovu sudbinu te otkrilo i sankcioniralo one koji su odgovorni za ono što mu se dogodilo, što god to bilo”, kaže za Novi list.

Rezultat nagrade od 100.000 eura

Osvrćući se na rezultat svoje nagrade od 100 tisuća eura kaže kako nije došao do novih saznanja jer je one informacije koje je dobio već ionako znao i dostavio ih istražiteljima.

“Ono što je ipak najgore od svega ogleda se u mom čvrstom uvjerenju da je, s protekom toliko dugo vremena, danas svima u policijskim, te posebice u redovima DORH-a, cilj postao tek to da se o ovom neriješenom slučaju čim manje govori, odnosno da se javnost na njega čim rjeđe podsjeća. Pred koju godinu, svaki put kad bi u novinama nešto bilo objavljeno o Zoranovom nestanku, netko bi me, valjda zbog straha od lošeg publiciteta, nazvao ili me pak osobno kontaktirao, makar tek toliko da pokaže da se, tobože, nešto događa. Danas je situacija drugačija i istražitelji, ali i DORH-ovci, postali su posvećeni tek – nedizanju prašine”, kaže Marević te dodaje: “Čak i da sad te ljude izvrijeđam i imenom i prezimenom oklevetam na najružniji, najosobniji način, siguran sam da nitko od njih ne bi prstom mrdnuo ocjenjujući da je, zbog svega čudnog i sumnjivog što ovaj slučaj prati i što, nažalost, uvelike ukazuje na neprofesionalno postupanje uključenih u istragu i provosudno procesuiranje osumnjičenika koji postoji, najbolje pokriti se ušima, šutiti i mirovati. Eto, tako vam stvari stoje”.

Goran će se i danas u večernjim satima okupiti s prijateljima na mjestu na kojeme je tada 44-godišnji Zoran posljednji put viđen.

Osumnjičenik i motiv

Zoran se tog kobnog dana u predvečernjim satima dovezao svojim motociklom do kafića na Dunatu, lokalitetu između Krka i Punta. Parkirao je motor pored ceste i otišao na piće. Prema riječima svjedoka, sjedio je za stolom s dvojicom muškaraca, u kafiću punom gostiju. Od tada mu se gubi svaki trag, a motocikl je kasnije pronađen na mjestu na kojem ga je ovaj sam ostavio. Sve je upućivalo na njegovu otmicu.

Policija je, pak, obrađivala, ali i na slobodu pustila osobu koja je nakon Zoranova nestanka njegovom karticom na bankomatu dizala novac s njegova računa. Utvrđeno je da je ta osoba bila u kontaktu s čovjekom kojeg Marevići otvoreno sumnjiče, a koji je samo koji dan nakon Zoranova nestanka misteriozno nestalom Krčaninu trebao vratiti dug nešto veći od 120 tisuća eura. U tom novcu, Zoranov brat u konačnici nalazi i najvjerojatniji motiv zločina koji se prema svemu sudeći tog dana dogodio i zbog kojeg, do danas, baš nitko nije odgovarao.